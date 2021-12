Carlos Mungo renovó como DT de Villa Mitre: “Preferimos que la vara esté alta”

Carlos Mungo conversó hoy con “El Deportivo 24” sobre la ratificación que hizo la dirigencia de Villa Mitre de su trabajo profesional, al ratificarlo como DT del primer equipo de “la villa”. Es la cuarta temporada como director técnico del elenco que, una vez más, intentará salir del escenario local/regional para llegar a una instancia competitiva federal.

“Villa Mitre es un club muy serio. Firmamos un contrato por dos años y con Juan (José La Rocca, presidente de la institución) habíamos dicho que, en la finalización de la temporada, haríamos un balance los dos para ver cuáles eran las intenciones. No es necesario que el club esté atado a uno. Lo charlamos con la dirigencia y nos pusimos de acuerdo rápido. Intentaremos volver a estar de vuelta en la pelea para tratar de lograr el ascenso merecido para este club”, dijo Mungo en LA BRÚJULA 24.

“Lo que quizás sucedió es que los dos años anteriores la vara quedó muy alta. Hacía mucho tiempo que el club no jugaba una final. Gracias al trabajo de los jugadores y de todos la pudimos jugar, tuvimos la mala suerte o la desgracia de cruzarnos con Güemes; tuvimos algunos errores en el partido de semifinal con Madryn…este año no tuvimos un torneo regular. Como cuerpo técnico preferimos que la vara esté alta y que las críticas estén porque no estamos en los primeros lugares y no que nos conformemos con pasar por el torneo sin pena ni gloria”, agregó.

La expresión del DT resume el sentir de la parcialidad del “villero” que espera poder volver a tener la oportunidad de llegar a un certamen federal.

“Ojalá podamos repetir las campañas anteriores y poner a Villa Mitre en el lugar que se merece por todo lo que está creciendo a nivel institucional”, finalizó.