Le desvalijaron la casa en construcción cuatro veces en una semana

“Siento que hoy es un día súper negro para mí”, fueron las primeras palabras que surgieron de Nancy, para dar cuenta en diálogo con LA BRÚJULA 24 de los cuatro robos que sufrió en su casa en construcción del barrio La Merced en el término de quince días.

El complejo habitación está circunscripto entre calles Punta Alta y Cacique Venancio, y Cambaceres y Fragata Sarmiento, cerca de Villa Hipódromo y el Club Argentino. Toda la zona cuenta con muchas obras en construcción, acotó.

“La mayoría de los que estamos construyendo compramos con mucho esfuerzo los lotes en el año 2012. Tiene calles circulares, lo que en su momento suponía una seguridad mayor para los habitantes”, dijo la damnificada en el programa “Nunca es tarde”.

Nancy explicó que el primero de estos cuatro delitos que sufrió ocurrió el domingo 14, entre las 14 y las 18, cuando previo romper una de las persianas, los delincuentes desconectaron el panel de la alarma y literalmente vaciaron la casa.

“Se ve en las cámaras de un vecino cómo cargan las cosas en un auto”, afirmó.

Señaló que, no conformes con eso, los “amigos de lo ajeno” volvieron el jueves 18, a la tarde.

“Habían dejado unas cajas acomodadas, justo llegó mi hijo y no llegaron a sacar nada”, indicó.

Precisó que ayer, ella llegó al mediodía y encontré una barreta en una de las ventanas, lo que permite suponer que huyeron cuando percibieron que alguien llegaba a la casa.

“Vino el Comando de Patrullas, el personal miró y no se habían llevado nada, pero a las nueve de la noche me llamó otro vecino. Habían roto la ventana del baño, entraron por ahí, se robaron la cámara de la alarma y salieron por una de las ventanas de la cocina. No sé qué les queda para llevarse”, manifestó indignada.

“Estamos sumamente desprotegidos. A la obra que está detrás de mi lote, le arrancaron toda la instalación eléctrica. Pedimos seguridad, un poco más de vigilancia. Ya no sabemos qué hacer”, aseguró Nancy.

La damnificada radicó las denuncias de esta sucesión de ilícitos en el destacamento policial de Harding Green, por razones de jurisdicción, donde se mostraron “sorprendidos” por la sucesión de saqueos.

“Que no tengamos seguridad en el barrio te genera una impotencia terrible”, afirmó finalmente.