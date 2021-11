La historia de Sebastián Dop, el joven ciego que se recibió como licenciado en la UNS

Sebastián Dop, un joven ciego oriundo de Tres Arroyos, recibió este viernes su diploma como licenciado en Ciencias Biológicas de la UNS, donde obtuvo además un promedio de 9,35 puntos.

“Cada uno tiene sus propias cuestiones y va buscando las maneras de construir su camino y todos tenemos nuestros puntos por resolver”, comentó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Dop señaló que la condición de no ver “es un obstáculo cuando hay un contexto que no posibilita. Me siento más limitado, al no ver las nubes, el arcoíris, no poder ver a los ojos de las personas, son las que más me dejan como pensando, pero siempre se puede buscar una alternativa, como caminos paralelos, no puedo ver los colores, pero puedo usar una app que me diga los colores, no puedo ver la pantalla, pero puedo buscar un lector de pantalla y allí es cuando no ver no se constituye en una limitación”.

El joven tresarroyense destacó el rol que jugaron tres profesoras de secundario para escoger su carrera que terminó de cursar en seis años. Ahora, título en mano, dijo que se perfila “arrancando con el doctorado y a futuro veremos qué pasa, permanecer en la Universidad y trabajar en la investigación”.

Durante la carrera Dop tuvo que trabajar mucho para tener acceso a los materiales de estudios, “porque los textos en papel son de muy difícil acceso, lo ideal es que el texto esté digitalizado y de manera tal que los lectores de pantalla puedan acceder con imágenes y gráficos descriptos”.

“Muchas veces el material no está accesible. Los primeros años recurrí a libros truchos, ahora los papers (investigaciones) tienen una versión digital, muchos de los libros puedes comprarlos ya digitalizados. Cuando comencé era ir a la biblioteca y era un libro en papel que para mi era la nada, ver si tenían uno digital o uno parecido digitalizado”, relató sobre los textos de estudio.

Dop destacó que sus motores consisten en “trabajar en lo que me gusta, con la gente que me hace bien y pensar que el sistema lo construimos las personas y que si las personas no nos activamos para que las cosas cambien, las cosas no van a cambiar. Es la que me toca y es esto o nada, entonces tomo esto o me quedo. O activo y laburo en las condiciones que hay y meterle; y las cosas terminan saliendo y sigo, disfruto y construyo”.