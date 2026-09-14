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Estudiar en Bahía: la canasta universitaria subió 1,7% en agosto
Se ubicó ligeramente por debajo del nivel general de la inflación en la ciudad.
La canasta que mide el costo mensual de vivir en Bahía Blanca y estudiar en la Universidad Nacional del Sur (UNS) para estudiantes procedentes de la región se ubicó en agosto en $1.129.828, de acuerdo con el relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).
El valor registró una suba mensual del 1,7%, por debajo de la inflación general de la ciudad durante el mes pasado.
Entre los distintos rubros, vivienda registró el mayor incremento, con un 2,4%, seguido de alimentos y bebidas, con un 2%, y salud, con un 1,8%.
Al observar el detalle por productos y servicios con mayores variaciones durante agosto, frutas y verduras encabezaron la lista con un 9,3%, le siguieron servicios básicos con un 3,9% y salidas a comer con un 2,6%.
Con el resultado de agosto, la canasta universitaria se ha incrementado un 22,6% en los primeros ocho meses del año y un 32,7% en comparación con el mismo mes del año pasado, ambos porcentajes por encima del nivel general de la ciudad.
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