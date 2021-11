Doman en La Brújula 24: “Independiente es un sindicato que hasta perdió el color rojo”

Días atrás, el periodista Fabián Doman encabezará la fórmula del espacio opositor que buscará la presidencia de Independiente en las próximas elecciones a celebrarse dentro de algo más de un mes, intentando destronar a Hugo Moyano, quien dirige los destinos del club desde 2013.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Doman explicó que “estamos juntando a todos aquellos que queremos dar una mano, ayudar en esta situación que está atravesando una de las instituciones deportivas más importantes del mundo. Néstor Grindetti va a ser el candidato a Vicepresidente Primero y Juan Marconi el Vice Segundo”.

“Es una lista que intenta contemplar todos los sectores internos y a aquellos que como yo no componemos ningún sector. El hecho de que esté el intendente de Lanús en el trinomio es muy importante y el motivo por el que me sumé. Es un gran conocedor de números y economía, basta de improvisar”, reclamó el ex conductor de Intratables, entre otros exitosos ciclos televisivos.

Después de revelar que el 2021 ha sido un año de cambios al incorporarse a Edenor, dejando los medios de comunicación y hasta una mudanza, enfatizó que “el club técnicamente no está quebrado aún, pero en los hechos sí. Tiene un problema no solo por lo que debe, sino de generación de recursos”.

“La primera gestión de Hugo Moyano fue muy buena cuando en 2013 hizo un excelente trabajo. Luego de ganar la Copa Sudamericana deviene un deterioro muy importante, dejando un club con muchas áreas sin conducción y que permitió que la oposición se una para cambiar todo”, manifestó en su charla radial con el periodista Germán Sasso.

“En el club no hay un modelo de nada. Compras y ventas mal hechas, Falcioni ha hecho un trabajo muy bueno con lo que tuvo, pese a que se le vendieron dos jugadores en medio del certamen”

En ese sentido, Doman describió: “Deportivamente estamos mejor que institucional y económicamente. En la tabla general tenemos más puntos que Racing, en defensa de los jugadores y el entrenador no es fácil salir a la cancha porque se les debe cuatro meses de sueldo y reciben visitas en los vestuarios”.

“Tengo una gran duda: si las reelecciones no funcionan y esto vale en todos los ámbitos. Cuesta mucho encontrar segundas partes buenas, hay que tener mucho cuidado con eso, más allá de que en el ámbito deportivo puede haber más excepciones. Creo que el estatuto tiene que tener reformas, debe cambiar la fecha de las elecciones porque no puede ser que las autoridades asuman en diciembre cuando hay que decidir jugadores, técnico y pretemporada. Si ganamos, tomaremos el mando a fines de diciembre, cuando el país cierra hasta el 1 de febrero”, esgrimió.

Paralelamente, sostuvo que “Independiente necesita un sponsor en serio y cómo lo conseguimos en ese lapso. Las elecciones deberían ser en julio o agosto, aunque eso implique que si gano gobierne seis meses menos. Algo similar ocurre con la política nacional, para que un presidente asuma el 12 de Octubre. No se puede asumir con temas que deben resolverse en 24 horas y como candidatos no podemos hablar como protagonistas antes de las elecciones. No corresponde”.

“Me parece maravilloso que el estadio se llame Ricardo Enrique Bochini, una decisión que debió llegar antes. El tema Riquelme en Boca no creo que sea exportable en otros clubes, más allá de que Francescoli ha sido influyente para la llegada de D´Onofrio, porque los socios optan por la mejor opción y el ‘Bocha’ está más allá de esta campaña. Si la motivación fue cambiar el nombre del estadio como un acto desesperado o demagogia, no me interesa, lo que vale es que lleve su nombre”, indicó el exconductor.

Por último, añadió que “estamos trabajando para que puedan votar los socios del Interior y estoy pidiendo que se elija también en una sede de Flores y en el estadio. Le pedimos a los afiliados del sindicato de Camioneros que fueron asociados al club pese a no ser hinchas, que no vayan a votar”, al tiempo que reflexionó: “Independiente perdió el color rojo, hasta esa identidad hemos perdido. No obstante, debo decir que hace un año que me estoy reuniendo con dirigentes de otros clubes y hace cinco semanas comuniqué que iba a ser candidato a presidente, pero no recibí ninguna amenaza”.