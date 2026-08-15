Independiente sorprendió y eligió a su nuevo entrenador: de quién se trata

Independiente llegó a un acuerdo de palabra con Jadson Viera para que se convierta en su nuevo director técnico, luego de la salida de Gustavo Quinteros. El entrenador de 45 años firmaría su contrato durante este sábado y asumiría formalmente el próximo martes.

"NO LLEGÓ NINGÚN JUGADOR DE LOS QUE HABÍAMOS HABLADO CON LA DIRIGENCIA"



La palabra de Gustavo Quinteros, DT de Independiente, luego de la eliminación ante Atlético Tucumán en Copa Argentina.#ElJuego pic.twitter.com/jPwxk9XEVv — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 13, 2026

La dirigencia del Rojo mantuvo el viernes una reunión con Viera y quedó conforme con el proyecto presentado. Su nombre terminó imponiéndose sobre otras alternativas que se encontraban bajo análisis, entre ellas las de Rubén Darío Insua y Omar De Felippe.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de un regreso de De Felippe a Avellaneda. El entrenador tiene una fuerte vinculación con Bahía Blanca: como futbolista vistió la camiseta de Villa Mitre y, años después, tuvo un exitoso paso como técnico de Olimpo, club al que dirigió en Primera División.

Viera nació en Brasil, aunque está nacionalizado uruguayo, y anteriormente trabajó como ayudante de Alexander Medina en Vélez y Talleres. Ya como entrenador principal condujo a Boston River, donde terminó tercero, y posteriormente se consagró campeón con Nacional de Montevideo.

Su cuerpo técnico estará integrado por Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera como ayudantes, mientras que Guillermo Souto será el preparador físico. El flamante entrenador se encontraba sin club después de su salida de Nacional.

Antes de su llegada, Independiente afrontará este lunes desde las 17 el partido ante Lanús como visitante, con Carlos Matheu como entrenador interino. Si se cumplen los tiempos previstos, Viera tendría su debut el sábado siguiente, desde las 18.30, frente a Independiente Rivadavia en el Libertadores de América.