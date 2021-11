Longobardi no vuelve a Mitre y sus compañeros “quedaron devastados”

Pasó otro fin de semana y llegó, como no podía ser de otra manera, la columna de Laura Ubfal. En el aire de La Brújula 24, la periodista que más sabe del mundo del espectáculo habló de todo.

Final: Longobardi no vuelve a Mitre

“Todos suponíamos que volvía este lunes, porque es lo que se decía en la radio y sabíamos que se quedaba hasta el 17 de diciembre para irse prolijamente y despedirse de su público“, comentan en Mitre sobre la ausencia en este lunes de Marcelo Longobardi, quien volvió a ser reemplazado al aire por Willy Kohan.

La realidad es que tras su renuncia y supuesta negociación, el conductor de “Cada mañana” no ocupó su lugar en la radio y se rumoreaba que reaparecería ante el micrófono para explicar su situación y despedirse. Pero no será así. Longobardi habló individualmente con sus compañeros (que están devastados) y no volverá. Quedaría en su lugar, por ahora, Pablo Rossi al frente de “Cada Mañana”.

”MasterChef Celebrity 3″ con fecha y horario

Lo sorpresivo es por partida doble: Telefe decidió que apenas termine “Bake off”, que tendrá su última Gala el domingo 7; el lunes 8 comenzará con la conducción de Santiago del Moro, “MasterChef Celebrity 3”. Y además del día, la gran noticia es el horario, porque el reality irá a las 21.30, cortando al medio la competencia tanto de “Los 8 escalones del millón” como de “La 1-5-/18”.

Los 16 participantes que integrarán el staff 2021 del reality donde volverán a ser jurados Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, serán Denise Dumas, Cathy Fulop, Gastón Soffritti, Tomás Fonzi,, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia, Titi Fernandez, Paulo Kablan, José Luis Gioia, la Tigresa Acuña, la Peque Paretto, Joaquín Levinton, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Juariu y el Negro Enrique. Seguramente pronto estrene también “Por el mundo” con Marley, a continuación de “MasterChef”.

Escuchá la columna completa:

Con info de Laubfal.com