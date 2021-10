Carlotto defendió el reclamo mapuche en Río Negro: “Cuenten con nosotros”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió este jueves 21 de octubre en defensa del reclamo mapuche en Río Negro, provincia asediada por los reiterados ataques, y afirmó que de necesitarlos, pueden “contar” con ellos.

En declaraciones brindadas a Radio Nacional, y desde el Bolsón, de Carlotto insistió en “dejar” a dicha comunicada originaria “vivir donde nacieron” y agregó a continuación: “Si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros”.

Asimismo, sostuvo: “Nosotros estamos sosteniendo el amor por los originarios. Luchamos por ellos, por los que fueron diezmados y siguen siendo perseguidos por la avaricia de quienes pretenden robarles sus tierras”.

Acto seguido, hizo suyas las palabras del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien habló del conflicto en la provincia gobernada por Arabela Carreras y anticipó: “No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que vimos con Maldonado”.

En el mismo sentido, dijo: “La muerte de Maldonado fue muy dolora y acompañamos a la familia, no hay que olvidar a las víctimas y hay que defender a los pueblos originarios a toda costa. No hay razón para no hacerlo y reclamar por lo que les pertenece”.

“Queremos justicia para ustedes. Son más valiosos porque fueron los primeros que poblaron y con sacrificio levantaron el país. Después como vinieron los sabios que empezaron a robarles lo propio, se tuvieron que defender. Y ahora los llaman terroristas”, agregó.

En los últimos tramos de la entrevista radial, de Carlotto cuestionó: “¿Quiénes son los terroristas? Los que roban, no los que reclaman lo propio”. De esta manera, la defensora de los derechos humanos se sumó a otras voces que opinaron del caso.

La discusión comenzó producto del incendio del Club Andindo en el Bolsón e insistencia de la gobernadora Carreras por el envío de fuerzas federales a la provincia. En respuesta, Alberto Fernández envío una carta aclarando el alcance del Poder Ejecutivo.

“No es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, aclaró el presidente a través de una misiva con fecha del miércoles 20 de octubre.

“Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”, concluyó.

Fuente: Perfil