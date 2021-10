Marcelo Richotti: “El básquet nunca sale de mi agenda, porque es mi vida”

Jugador, entrenador y ahora gerente deportivo, Marcelo Richotti asegura que el básquet para él “está grabado a fuego”, por eso siempre estará presente en su vida. Ahora lo vive desde su cargo, pero también a través de sus hijos.

“Es difícil que yo saque o borre por completo el básquet de mi vida, se prolonga por que mis hijos lo practican. Eso no va a salir nunca de mi vida porque está grabado a fuego”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24, donde habló de sus años de actividad en la cancha como jugador y como entrenador.

“Todo lo que hice lo hice para poder disfrutar de la manera que yo lo sentía. Solo con saber que lo poquito o mucho que hice en la cancha, le causó felicidad a la gente, eso me pone muy feliz”, dijo.

El inolvidable base, que vive desde 2012 en Puerto Madryn, es actualmente gerente deportivo en Chubut Deportes, una sociedad mixta entre capitales privados y estatales. En la charla contó cómo llegó a ese cargo, cómo lo está desempeñando y las expectativas que tiene.

“La intención es seguir creciendo, seguir aprendiendo en esta función. Seguir apoyando. Sinceramente, hoy estoy pensando en estos dos años que nos quedan como funcionario”, dijo.

Richotti agregó que actualmente no está pensando en volver a dirigir en el básquet profesional, principalmente porque “donde estoy, estoy bien y porque el hecho de tener que volver a dirigir un equipo de Liga Nacional, me tendría que ir de Puerto Madryn donde vivo e ir a trabajar a otro lugar solo y ya no tengo ese espíritu. Tengo a mis nietos acá, tengo un trabajo que es lindo, me gusta, es bueno”.

Además, comentó sobre sus inicios, cómo ve su legado en sus hijos y también sobre la estructura actual de la Liga, así como su opinión sobre ocupar un cargo de dirigencia.

