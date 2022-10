Hermano de María Marta: “Me chocó la maldad de cierta gente en la causa”

El crimen de la socióloga María Marta García Belsunce ocurrido en 2002 siguen sin conseguir justicia. Su hermano, John Hurting, se mantiene esperando que se condene a quien considera culpable: Nicolás Pachelo.

El tiempo que ha pasado en esta difícil causa ha traído consecuencias para la familia y Hurting aseguró que en el Instagram Live de La Brújula 24 que “esta causa se llevó puesta a mi vieja, por eso cuando veo toda la prueba en contra de (Nicolás) Pachelo, creo que se pudo haber evitado, porque está en la causa desde 2003”.

“Lo que más me chocó es la maldad de cierta gente que estuvo actuó en este caso, como (Diego) Molina Pico. No sabía que existía tanta maldad. La maldad de gente que se supone que estudió para hacer el bien”, dijo.

Agregó que el mal accionar de Molina Pico mantuvo en la cárcel a Guillermo Bártoli por ocho años siendo inocente: “No puedo entender que me defraudó muchísimo, que no pueda decir que se equivocó, lo que es mandar preso a 8 años a un tipo sabiendo que es inocente. No haber hecho nada, no me entra en la cabeza”.

Hurting se emocionó al recordar su infancia con su hermana María Marta. “Me rompía los h… para que coma. Era rejusticiera, todo tenía que ser perfecto, era divina, siempre arreglando los quilombos. Era adorable.”

El hombre contó detalles del caso, qué sucedió aquel 27 de octubre de 2002, quiénes estaban cuando la encontraron y lo que espera del juicio que está en desarrollo.

Mirá acá el video completo: