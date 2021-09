Habló el papá de la nena asesinada en Punta Alta

Brian Caro, el papá de la nena de dos años que fue violada y asesinada en Punta Alta, habló desde la cárcel de Villa Floresta donde está purgando una pena por un delito de hurto de moto y auto.

“Estaba en mi celda cuando mi hermano me llamó para decirme que mi hija había fallecido, fue un balde de agua fría”, contó Brian.

“Con la mamá este último tiempo estábamos un poco distanciados, pero ella me trajo la nena acá dos veces y yo hacía videollamadas con mi hija, antes de esta condena vivía con ella”, agregó.

Asimismo, explicó que durante la mañana de este miércoles se comunicó con su abogado y espera la autorización del Juzgado para poder asistir al velorio de su hija.

“Me dieron calmantes, porque no pude dormir en toda la noche. De acá del Penal ya llamaron al Juzgado para que cuando sea el velatorio me puedan sacar.”

Brian está preso en Villa Floresta y le queda 1 año y 3 meses para cumplir su condena, ayer pudo enterarse del hecho y se mantiene informado a través de su hermano.

“Ayer hablé con la mamá de mi hija y me dijo que todavía no le habían dado ninguna información, que ella no sabía nada y que los médicos no le decían nada”, finalizó.

Fuente: El Rosalenio