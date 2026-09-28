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Atención veterinaria municipal en la última semana de septiembre
La atención incluye castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y aplicación de antisárnicos en distintos puntos de Bahía Blanca. Además, desde octubre se ampliarán los servicios disponibles en los móviles veterinarios.
Atención primaria:
Lunes a viernes, de 10 a 12:30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Por orden de llegada hasta completar cupos.
Móviles de castración:
- Móvil 1: Parque Independencia (entrando por Balboa y Munilla) – Turnos: 4500459 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
- Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
- Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Por orden de llegada (sin turno previo, hasta completar 10 turnos), de lunes a viernes de 8 a 9 hs. Consultas: 4560139 (lunes a viernes de 8 a 14 hs).
Condiciones prequirúrgicas:
-A partir de los 6 meses
-Ayuno de alimento 8 hs, agua pueden tomar hasta 2hs antes de la cirugía.
-Perras NO pueden estar en celo
-Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.
Vacunación antirrábica, aplicación de antisárnicos y desparasitación:
Para perros y gatos a partir de los 3 meses
- Martes 29, de 10 a 13 hs en Ingeniero White (Av. San Martín 3299 Esq. Vélez Sarfield, rotonda).
- Miércoles 30, de 10 a 13 hs en la Sociedad de Fomento Villa Loreto (Alberdi 2565).
Además, de lunes a viernes de 12 a 13 horas, en los móviles de castración se aplican vacunas antirrábicas y se realizan consultas postquirúrgicas. NOVEDAD: desde octubre, se sumará también la aplicación de antiparasitario y de antisárnicos.
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