La columna de la Ubfal: Tinelli contó que “La Academia” termina antes

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desmenuzó como cada mañana la movida televisiva, con una pantalla que se va calentando cada vez más y aguarda con los brazos abiertos el debut de la nueva tira de El Trece, la cual saldrá a la luz el próximo lunes en el prime-time, en lo que será el regreso de la ficción argentina, la que se vio trunca por el Covid-19.

Aquí, un resumen de todas las novedades en el programa “Vive Cada Día”

“Históricamente Showmatch siempre terminó casi sobre la semana navideña, siendo, en general, el programa más visto de El Trece. Así, por ejemplo, en el 2018, la final fue el día 20 de diciembre con el triunfo de Julián Serrano y Sofi Morandi por sobre la pareja de Jimena Barón y Mauro Caiazza. Y al año siguiente, Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña terminaron como los últimos ganadores del “Bailando” un 15 de diciembre. Pero en este 2021, tras la pandemia y con el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, el propio productor y conductor reveló que el reality estará finalizando antes: finales de noviembre o principios de diciembre. Los números no son generosos con La Academia que no logra el promedio de los dos dígitos esperado, y si bien probaron muchas fórmulas, desde el quinto jurado con Guillermina Valdés, a todo tipo de ritmos y propuestas artísticas de canto, baile y destrezas, el programa no terminó de crecer con muchos cambios de parejas durante el año”.

“Esta quinta temporada y con escenografía renovada, Andy Kusnetzoff se prepara para recibir este sábado a sus cinco invitados en Podemos Hablar. Dos de ellos serán las protagonistas de Perdidamente, la comedia que estrena en el Multiteatro dirigida por José María Muscari. Allí estarán Leonor Benedetto y Julieta Ortega, madre e hija en esta historia teatral. Junto a ellas, en el punto de encuentro de PH estará Reynaldo Sietecase, quien debuta con nuevo programa en Telefe. Acompañarán la mesa, Turco Naim y también Coki Ramírez”.

“Empieza a surgir el rumor y se van sumando informaciones que no siempre son ciertas. Es el caso de la info que decía que Fede Bal y Laurita Fernandez volverían a trabajar juntos para conducir El Juego de la Oca, el formato de Kuarzo que avanza para eltrece, pero que no tiene conductores designados. Es cierto que hay una suerte de casting para el nuevo programa de entretenimientos, un clásico que en España hicieran famoso en el 93 por Antena 3, Emilio Aragón (h), más conocido como Milikito y Lidia Bosch, pero no serán Fede y Laurita. Como antes se dijo que sería Nico Vázquez, quien desde el primer día priorizó el teatro. En Kuarzo ya se avanza con la escenografía para este nuevo ciclo de entretenimientos que estaría debutando a fines de octubre, cuando se reacomoden los horarios de la tarde de El Trece”.