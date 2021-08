Lali y Nicki Nicole, una alianza poderosa en “La Voz Argentina”

Como todos los días, una columna para alquilar balcones en el aire del programa “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24. La periodista Laura Ubfal, en temas del espectáculo, no tiene comparación.

“Fue un fin de semana de divas, por un lado con el regreso de Mirtha, que fue lo más visto del mes en El Trece, y por el otro la noticia de Susana a Telefe”. “Esto muestra que el público está, porque entre ambos canales hicieron 21 puntos, la gente busca novedades, es evidente”, refirió al comienzo de su espacio.

Y luego, siguió con un completísimo informe sobre lo más saliente de la televisión argentina:

El pícaro regreso de Mirtha trajo rating: “¿Tanto amor me tenían?”

Eran las 21.47 cuando se abrieron las puertas de la escenografía y acompañada por dos jóvenes de smoking entró Mirtha Legrand al estudio de La Corte. “Tanto me pedían volvé Mirtha, que acá estoy, con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión, tengo que acordarme de todo”, dijo Mirtha y no se olvidó de nada, de mostrar su vestido de Cosano, sus joyas y le agradeció a su nieta Juana que la saludó por zoom.

“Estoy impresionada, ¿tanto amor me tenían?”, agregó con humor la conductora y como la última vez que estuvo en la tele, contó que “estuve 300 días encerrada y un día estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije “yo quiero volver a ser la antes” y saben qué me dijo: “trabaje, es la mejor terapía”.

“¿Será verdad todo esto o es un sueño?”, se preguntó MIrtha agradeciendo la cantidad de flores que recibió y a Marcelo Tinelli, ” a mí me encanta tu programa”, le dijo.

Lali y Nicki Nicole, una alianza poderosa

Nicki Nicole fue cocoach del team Mau y Ricky en “La Voz Argentina” y en estos cuartos de final llegó a la pista del reality para sumarse a Lali y así cantar juntas.

Nicki Nicole hizo su tema Wapo Traketero y Lali trajo su “Boomerang” para animar un show con mucho power entre ambas.

En tiempos de tantas buenas cantantes jóvenes, de Lali a Tini y de María Becerra a Nicki Nicole, pasando por Cazzu y Nathy Peluso, entre las más conocidas, es bueno verlas apoyarse una a la otra, y cada vez ocupar más lugares en escenarios de Argentina y del exterior.

Nació el hijo de Andy Kusnetzoff

No se había filtrado nada sobre el nacimiento del hijo de Andy Kusnetzoff y Flor Suárez que pasó unos días en Neonatología del Sanatorio de la Trinidad, pero por suerte, todo está perfecto para la familia y como dice el periodista y conductor ya son cuatro y en su casa junto a la hermosa Helena y ahora al pequeño León.

Andy explica en el posteo los días difíciles que pasaron y la felicidad de estar unido ahora a su familia.

