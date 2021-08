“La saqué barata”, reconoció Rocío Marengo luego del accidente en un ensayo

“La saqué barta”, reconoció Rocío Marengo en La Brújula 24 luego del accidente que sufrió en un ensayo y que le puso un signo de pregunta en la chance de volver a La Academia, de ShowMatch.

“Fue el sábado, asique estuve ayer muy contracturada. La realidad es que la saqué barata, el golpe fue muy fuerte y siento como que fue un milagro. Que me duela solo la espalda es muy poco porque me podría haber roto el huesito dulce y tener hasta tres meses de reposo”, dijo la mediática bahiense en contacto con este medio.

Respecto del momento del golpe, sostuvo que “sentí como un acordeón, me caí y como que todo se fue para abajo. Por suerte no hay lesión, obviamente está el dolor lógico, no le recomiendo a nadie caerse así. Fue un golpe seco”.

“En todos los bailes que se ven de mis compañeros de La Academia hay cierto riesgo, que lo asumimos porque siempre queremos ir por más. En este caso, tendría que haber caído como en una bandeja en los brazos de mi compañero, pero no le dio tiempo a hacerlo. Fue una descordinación, en algún punto el bailarín de atrás pensó que no lo íbamos a hacer el movimiento, fue un segundo”, refirió.

Y agregó: “Son cosas que pasan. Yo confío ciegamente en ellos, es raro que se descordine así, por lo general los chicos se caen antes ellos. Esta noche voy a estar, a pesar del dolor que tengo, sino lo trataremos de adaptar porque hoy el duelo”.

El momento del golpe: