Bahía despertó con un fuerte olor a humo: de qué se trata

Desde las primeras horas del día, el contestador de mensajes de La Brújula 24 dio cuenta del gran interrogante para los bahienses que comenzaban con su jornada: el intenso olor a humo.

Pero el origen del problema no estaría en Bahía. De acuerdo a las primeras versiones, se trata de un imponente incendio en la provincia de La Pampa, casi en el límite con Buenos Aires.

José Luis Henríquez, a cargo de Defensa Civil, refirió que “confirmado en un cien por cien no lo tenemos porque es muy temprano para las imágenes satelitales, pero sí sabemos que cerca de Bahía no hay nada porque estamos recorriendo todos nuestros medios y no hemos visto nada”.

“Sabemos que hay algo grande en los límites entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Lo único que tenemos en el Polo es un proceso de arranque en una de las empresas, pero eso no es”, aseveró.

Imagen aportada por la oficina de Defensa Civil que da cuenta del siniestro.

Además, sobre esa hipótesis, también habló el meteorólogo Leonaro De Benedictis: “No es descabellado pensar esa situación porque el viento está bien marcado del noroeste”. Y dijo que cuando las condiciones son favorables para eso, podemos tener humo de sectores muy alejados”.

“Hay casos en los que ha recorrido varias provincias, y más cuando el fenómeno del incendio es amplio”, añadió.