La columna de la Ubfal: llegan los playoffs a La Voz con una estrella invitada

Llegó la mitad de semana y Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las novedades más destacadas del mundo de la farándula, con una televisión argentina que hoy tendrá en el prime time el desafío de competir con el partido revancha de River en Brasil por la Copa Libertadores, lo que seguramente le robará algunos puntos de rating a los canales abiertos.

Aquí, un resumen de los temas salientes en el programa “Vive Cada Día”

“Hoy se verá la nueva etapa de La Voz Argentina. Con la conducción de Marley y la participación especial de destacadas figuras de la música internacional como coaches: Montaner, Soledad, Mau y Ricky, y Lali, el programa ingresará en una nueva y atrapante etapa. En Los Playoffs llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En cada programa, se presentarán los ocho integrantes de un mismo equipo. Cada participante deberá cantar una canción, y será su coach el encargado de eliminar a dos de ellos. Los mejores seis concursantes lograrán seguir en carrera para convertirse en La Voz Argentina. En esta etapa, se incorporará Abel Pintos como co-coach. El reconocido artista aconsejará a los participantes de los cuatro equipos y los ayudará a preparar sus presentaciones. Además, El Regreso, el spin off digital conducido por Stefi Roitman junto a la quinta coach Emilia Mernes, sigue dando segundas oportunidades a los participantes”.

“Después de todas las promociones, notas y adelantos de su participación en Sex, viví tu experiencia dirigida por José María Muscari con coreos de Mati Napp, finalmente Lourdes Sánchez no formará parte del espectáculo. Lourdes había sido convocada para debutar este jueves reemplazando a Noelia Marzol, que no puede hacer tantas funciones en su período de lactancia de su hijo Donatello; pero no podrá ser. La bailarina y conductora informó que tiene dos hernias, que está muy dolorida y al haber ya sido operada de columna, tiene recomendación médica de no seguir arriesgando su cuerpo al servicio del baile. Obviamente es una noticia muy triste para Lourdes, quien conduce La previa de La Academia, cocina y conduce un programa para Canal 9, pero no puede hacer lo que más le gusta: bailar. La salud la vino traicionando a la mujer del Chato Prada y este último diagnóstico terminó por bajonearla. Por suerte puede refugiarse en el amor, como el de su hermoso hijo Valentín. Sex avanza con funciones agotadas y entre los reemplazos entraron Facu Mazzei y estará debutando Benjamín Alfonso”.

“Después de que Sabrina Rojas fuera con amigas a ver Sex en el Gorriti Art Center, habría surgido una relación entre la actriz y uno de los protagonistas del show de Muscari, Tucu López, según contó Andrea Taboada en LAM. El rumor del supuesto romance llega en tiempos en que la pareja ahora artística de Sabrina y Luciano Castro se volverán a encontrar en el escenario de jueves a domingos, cuando debuten en setiembre en el Metropolitan, con Desnudos, comedia que estrenaran en diciembre del 2019 en Mar del Plata. Entonces hicieron muy buena temporada junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scápola y ahora vuelven con el mismo elenco, con quien en este lunes feriado hicieron un vivo para sus seguidores. Sabrina se separó de Luciano hacia abril, pero la noticia se conoció en mayo, cuando la actriz contó que se separaron hace un tiempito ya, pero en buenos términos, al punto de que los vamos a ver mil veces juntos, porque se separaron como pareja, no como familia”.