“No cortamos la calle porque nos gusta, nosotros queremos trabajo”

Alicia, del movimiento Teresa Vive, participó de un piquete realizado este mediodía en Alsina y Chiclana.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, la mujer señaló que “esto es un plan de lucha porque el Gobierno no responde a nuestras necesidades, que son alimentos frescos para los comedores, la suba de los planes Potenciar, no cumple con ninguna de las expectativas que teníamos”.

“Nuestros niños están en comedores escolares, cuando realmente lo que queremos es trabajo genuino. Y hay posibilidades de crear fuentes de trabajo, eso es lo que más bronca nos genera. Acá se fuga un montón de dinero al exterior, se paga una deuda externa que yo no la contraje, ninguno de nosotros lo hicimos. Y se le da subsidios millonarios a las grandes empresas, pero no se crea un mísero trabajo, eso es lo que reclamamos en la calle”, apuntó.

En ese mismo orden, aclaró que “la gente nos dice ‘planeros’, pero si vos no tenés para comer y te lo ofrecen, ¿qué hacés?. Nosotros estamos en comedores, ayudamos a nuestras compañeras que sufren violencia de género, no hay casas de amparo, no hay atención genuina, muchas veces las tenemos en nuestras casas particulares”.

“La guita se tiene que destinar a lo que realmente hace falta, no cortamos la calle porque nos gusta hacerlo, es la única manera de visualizar este problema. Los barrios se inundan por las cloacas, todos los días, vivimos con la mierda adentro de nuestras casas. Esto es para la dirigencia local, provincial y nacional. Lo que queremos es realidades, no promesas”, agregó.

