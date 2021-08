Desaparición de García Gurrea: “Los sospechosos siguen siendo los mismos”

María Laura Bentivegna, abogada de la familia Gurrea –Gabriel está desaparecido desde el pasado 20 de mayo– habló esta mañana con todo el equipo del programa “Bahía Hoy”, que conduce Germán Sasso el aire de LA BRÚJULA 24, respecto del avance de la investigación.

Primero, consultada respecto de la causa, señaló que “hoy seguimos bastante igual en cuanto a las hipótesis y los sospechosos, siguen siendo los mismos, el entorno más cercano de Gabriel”, y dijo que “la Fiscalía por el momento está centrada en investigar lo que ha pasado con ellos”. En este punto, la letrada hizo referencia a Pamela Antúnez y su vecino-amante Marcelo Campetella.

“Estamos tratando de que se revisen los teléfonos con nuevas tecnologías para ver si podemos obtener nueva información. Hay varias cuestiones que no cierran, sobre todo la más básica que tiene que ver con la no preocupación de Pamela por la paradero de su pareja. No se ha prestado a colaborar en la causa, todo lo contrario, ha mentido”, apuntó.

Y agregó:” Yo pedí que vuelva a declarar y todavía no lo hizo, pero si vuelve a mentir lo cierto es que no va a aportar ningún dato. Creo que realmente ellos se ponen solos en evidencia con esta actitud que asumen de no decir nada y no aportar datos a la investigación, es un gran indicio”.

En las últimas horas, las autoridades incautaron el teléfono de un preso de apellido Castilllo. Se trata del marido de Tamara, hija de Pamela. Creen que el mismo podría contener información de vital importancia. “Al no haber obtenido datos de los celulares y al estar ya pedida la declaración testimonial, creo que este secuestro ha sido un acto previo a eso, para ver si pueden obtener algo de ese dispositivo”.

También se refirió al estado de ánimo de los familiares de Gurrea. “Siguen muy preocupados y desesperados como el primer día, porque realmente la angustia es enorme. Las posibilidades de encontrarlo con vida están, pero creo que eso se va desvaneciendo en el tiempo”, aseveró.