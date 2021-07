El drama de una comerciante por culpa de un ex empleado: robos y amenazas narco

Patricia Bustos es dueña de una verdulería familiar ubicada en calle San Lorenzo al 300 y, desde hace un tiempo, está pasando un verdadero calvario por culpa de los problemas de un ex empleado.

Según le relató a LA BRÚJULA 24, ella trabaja con hijos y algunos jóvenes. Meses atrás, su esposo murió por culpa del Covid y tuvo que dejar el local en manos de uno de sus trabajadores. Esa fue una decisión que le terminó saliendo muy cara.

Le robaron cuatro veces en el último mes y medio, Además, en dos oportunidades le dejaron una amenaza, aparentemente dirigida a ese ex empleado en la que le reclaman una deuda por droga.

"Es complicado el sentimiento, porque a uno se le unen los duelos, la responsabilidad y querer seguir con el trabajo por la gente. Uno es trabajador de toda la vida, pero estamos desanimados, tristes, evaluando un montón de situaciones que complican todo", señaló en diálogo con el móvil de la emisora.

Y agregó: "La amenaza que dejaron en el escritorio de trabajo dice 'pagá falopero'. Es pesado de asumir, bien clarito, la vez anterior dejaron un cartel similar. Lo que pasa es que había un chico trabajando eventual y pensaron que era el dueño. Con el tema de mi marido no estuvimos unos días y evidentemente hay alguna deuda de droga".

"No puedo decir que él es el responsable, pero el mensaje es bien claro. Acá los chicos son muy abiertos, varios vienen a trabajar algunas horas porque estudian, y hablamos muchos con ellos. En este mes y medio es la cuarta vez que nos pasa, las últimas dos me dejaron mensajes. No deja de ser muy triste, rompen para entrar y no se llevan otra cosa que el cambio, poco, que queda en la caja. Gracias a Dios no se llevan los elementos de trabajo y podemos volver a abrir al otro día", sintetizó.

Y consultada respecto de esa persona a la que serían dirigidos los mensajes mafiosos, indicó que "se desvinculó porque se ofendió y dijo que no iba a venir más. Me da mucha pena porque no es una mala persona, pero el tema de la droga hace esto".