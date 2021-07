"Pensé que estaba en España, no sabía que había desaparecido"

Juan Ignacio Suris negó tener vinculación con el desaparecido Gabriel García Gurrea, aunque dijo que sí lo conocía desde la adolescencia.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el empresario señaló que "lo conozco al 'Tibu', como le decía yo, de cuando teníamos 15/16 años, porque jugábamos al metegol. Y después, hará unos seis meses, me lo crucé, me saludó y me contó que quería vender la verdulería para irse a vivir España".

En esa misma línea, en el programa "Vive cada día", Suris agregó que "nunca más lo vi, no tengo un trato. De hecho, hace un tiempo que no voy ni a Bahía Blanca. No era una amistad, sí éramos muy compañeros de chicos, pero después no lo vi nunca más".

Consultado sobre la pareja de Gurrea, Pamela Antunez, dijo que "no la conozco para nada, al menos de nombre, él estaba solo ese día que habló conmigo afuera del negocio". "Yo no tengo trato con un montón de gente de Bahía Blanca, más allá de que los conozco".

"No tengo ni idea por qué me nombra el hermano, quizás porque es conocido mío, pero no se", dijo Suris. Y concluyó: "Yo nunca estuve en pareja con su prima porque hace más de 20 años que estoy casado".

"Hay que averiguar con las personas más cercanas y ver dónde estuvo la última vez", sentenció.

