La columna de la Ubfal: este lunes, la pantalla de América se renueva

Pasó otro fin de semana y la periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las noticias salientes del mundo de la farándula, donde la final de la Copa América concentró toda la atención, marcando 27,1 puntos de rating solo en la Televisión Pública, sin tomar en cuenta lo que aportan las mediciones del cable (TyC Sports y DirecTV), números a los que muchos intentaron eludir.

Aquí, un resumen de su columna en el programa "Vive Cada Día"

"Desde este lunes Alejandro Fantino se pondrá al frente de “Intratables”, con el desafío de subir el bajo promedio que viene teniendo el ciclo que proyecta un relanzamiento para dentro de algunas semanas. La idea de América es que se instale el nuevo conductor y después renovar escenografía, gráfica y parte del staff más adelante. Por ahora, pudimos averiguar que quedan los panelistas que estaban, incluyendo a Paulo Vilouta , Diego Brancatelli y Débora Plager (los históricos) y la camada de nuevos periodistas, pero que se irán Carmela Bárbaro y Gustavo Noriega, a la vez que ingresarán algunas noches Marcela Pagano y Diana Deglauy. De todos modos, todos los panelistas, menos los empleados de América como Vilouta, están “en observación”con la llegada del nuevo conductor. Fantino dejó su programa de las tardes el pasado martes y durante estos días lo reemplazó en la conducción Eduardo Battaglia. Y las tardes de 16 a 18 serán terreno de Karina Mazzocco, para un nuevo magazine con seis mujeres que se estaban confirmando en este fin de semana. Adelantamos el nombre seguro de Sabrina Rojas y estaba en la lista Silvia Fernandez Barrio. Y la duda mayor era la incorporación o no de Marcela Tauro en el nuevo programa, pero por ahora no estará".

"Telefe ya puso en su pantalla las promociones de Bake off a más de dos meses de su estreno, según se sabe, porque está previsto que el reality de los pasteleros llegue a los domingos cuando termine La Voz Argentina. Paula Chaves volverá a ser la conductora del exitoso formato que tanta polémica tuvo en su última final en el 2020, cuando se vivió el escándalo de Samanta Casais y su falta de sinceridad al inscribirse en el programa. Lo que está en duda es si Damián Betular formará parte del jurado, porque también volverá, aunque a comienzos del 2022, MasterChef Celebrity en su tercera edición. El que volvería es Christophe Krywonis, quien terminó en este viernes su participación en Lo de Mariana al finalizar el ciclo de Mariana Fabbiani y quedó libre para volver a Telefe. Se habla de Pamela Villar en su regreso al trío de jueces y surgieron los nombres de Osvaldo Gross y de Dolli Irigoyen, pero no hay nada cerrado al respecto. Bake off es producción de Turner Argentina, misma empresa que hace Pasapalabra".

¡Vuelve la competencia más dulce a #Telefe, vuelve #BakeOffArgentina! 🍰🧁 Si sos pastelero amateur, te estamos buscando 🔎 ¡Anotate ingresando acá! 👇https://t.co/jCR6VtkP1v — telefe (@telefe) July 11, 2021

"Un gran fin de semana para Darío Barassi. Además de vivir la alegría tras la gran victoria de Argentina en la Copa América, aprovechó y armó plan familiar. En medio de su éxito al frente de 100 argentinos dicen, donde el viernes fue lo más visto de El Trece, el actor y conductor llevó al teatro a su hija: la pequeña Emilia a disfrutar de las canciones de “La Granja de Zenón” en el teatro Broadway. El espectáculo acaba de estrenarse y ya se convirtió en el furor de la calle Corrientes y el elegido por los más chiquitos. Barassi, gran amante del teatro, disfrutó de la alegría de su hija frente a los personajes como Bartolito, Zenón, El Lobo Beto, La Potranca Margarita y La Vaca Lola. Por supuesto que no pasó desapercibido. Ante el reconocimiento de la gente, el querido y disparatado actor se mostró amable y contento con todos los que le demostraron su cariño. Además, no dudó en posar para la foto y recomendar el espectáculo que cuenta con un despliegue de producción impresionante; más de 200 metros cuadrados de pantallas led y efectos especiales de última generación. Ideal para disfrutar en familia".