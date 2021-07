La columna de la Ubfal: el drama de Xuxa por la salud del papá de su hija

Laura Ubfal es la periodista que más sabe del espectáculo en el país y en su columna habitual en LA BRÚJULA 24 no se tomó descanso pese al feriado, acercando las novedades de la farándula y los ratings de la noche del jueves, donde La Voz Argentina promedió 22,1 puntos, el capítulo de la novela Doctor Milagro "la rompió "con 19,3 y Showmatch La Academia apenas pudo ubicarse en un tímido 9,2.

"Hace apenas algunas semanas que se casó Sasha, la hija de Xuxa y Luciano Szafir y ahora la artista está desesperada porque su ex marido está internado y en estado grave por el Covid. Luciano Szafir, de 52 años, fue sometido a cirugía abdominal este miércoles, debido a una complicación provocada por Covid-19. El actor está hospitalizado en el Hospital Samaritano, en Río, desde el 22 de junio. Esta es la segunda vez que se infecta con el virus. Szafir no estaba vacunado. En junio, la vacuna aún no estaba disponible para su edad en Río de Janeiro. Szafir tiene 52 años y Xuxa está enojadísima con el gobierno de su país por no haber llegado a vacunarlo. Al tiempo que agradece las cadenas de oración por el padre de su hija, espera las noticias de los profesionales que lo atienden y pide por todos los que pasan por este drama. Xuxa y Szafir se conocieron en 1988, tuvieron varias idas y vueltas en su pareja y fueron padres de una única hija, Sasha, hoy de 22 años, también desesperada por la salud de su padre".

Hace unos meses le habían rescindido su contrato con Telefe, pero ahora Zaira Nara volvió a firmar para ser figura del canal. Desde el nacimiento de su segundo hijo, Viggo, Zai se mantuvo lejos de la tele, pero ahora regresará con un ciclo de entretenimientos que ya fue probado y haciendo dupla con Nico Occhiato. Hacia el último trimestre del año, Zaira y Nico coconducirán El último pasajero, un programa muy divertido pensado para adolescentes y sus viajes de egresados, que iría los domingos por la noche, cuando termine La Voz Argentina. Familiero y divertido, Nico rechazó en este 2021 La Academia, aunque fue campeón del último Bailando, porque esperaba este programa, que se demoró por la pandemia y también para no seguir compartiendo pista y dando tema con su ex, Flor Vigna. El último formato de El último pasajero fue el Bariló, a todo o nada que condujo en el 2014 Guido Kaczka para El Trece.

"Está separada de Luciano Castro y en setiembre volverá al teatro con Desnudos, junto a su ex, a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mey Scápola y Luciano Cáceres. Mientras tanto en este jueves, Sabrina Rojas participó del ensayo para el nuevo programa de Karina Mazzocco, que el lunes debuta en las tardes de América reemplazando al ciclo que conducía Alejandro Fantino. La idea es hacer un programa con mujeres, para mujeres, con la impronta de la conductora. Sabrina es madre de Esperanza y Fausto, de 8 y 6 años y habrá que ver cómo interactúa en un panel donde habrá periodistas, actrices y opinadoras varias. Las tardes de la tele se recalentaron con programas de entretenimientos, talk shows y ahora la propuesta de un magazine de debate, en el difícil horario de las 16 horas, en competencia con José María Listorti y su Super Super y El club de las divorciadas que conduce para El Trece Laurita Fernandez, cuando son imbatibles las novelas turcas de Telefe. Igual habrá que ver porque termina “Fuerza de mujer” y en ese horario irá la brasileña Dulce Ambicion de Globo con Juliana Paes y Reynaldo Gianecchini. No fue fácil la convocatoria para el programa de Mazzocco donde dijeron que no, entre las actrices, Claudia Fontán, Ana María Picchio y Flor de la V".