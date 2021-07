"Gurrea desapareció por un ajuste de cuentas por droga, mi sobrino es inocente"

Juan Carlos Campetella es el tío de Marcelo, uno de los detenidos por la desaparición de Gabriel García Gurrea y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, dio detalles del entramado familiar que podría desentrañar la resolución de un caso que hasta el momento no ha podido ser esclarecido y, con el correr de los días, suma nuevos capítulos.

"En un principio, puedo entender que esté bajo sospecha por la relación que mi sobrino tuvo con esta señora (Pamela Antúnez, la otra arrestada), pero no creería que esté involucrado o haya participado en una desaparición o una muerte. No me da para pensar en eso, conociéndolo hace muchísimos años. Compartí muchos años de trabajo con él. No tiene ese perfil, a riesgo de que me pueda equivocar", mencionó Campetella, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso y el fiscal Christian Long.

Y agregó: "Viví durante más de 30 años en el establecimiento en el que Marcelo trabaja, que es de su padre. Por el crecimiento de la familia, me dividí con mi hermano y estoy en uno de la Ruta 35, cerca de Chasicó a unos 18 kilómetros de ese establecimiento rural. Estuve ayer por la tarde en el lugar donde se llevaban adelante los allanamientos. No me conforma saber que se ventilan cosas y haberme enterado del procedimiento por este medio periodístico".

"Me da la sensación de que la desaparición de Gurrea puede tratarse de un ajuste de cuentas mafioso porque tengo entendido que consumía droga, trabajaba en el mercado y venían camiones del norte con fruta y quizás traían algo más que esa mercadería. Esto me lo dijo mi sobrino antes de ser arrestado", sostuvo, en otro segmento de la entrevista radial.

Por otra parte, indicó: "Él nunca me confesó que tenía una relación con su vecina, no toqué el tema porque creo que es algo de índole personal", al tiempo que consultado sobre su pasar económico, describió: "Quienes trabajamos en el campo no nos sobra, más allá de que por momentos nos damos algún gustito. Quizás no estaría pasando por el mejor momento. Venía de una separación que requiere del pago de cuotas alimentarias".

"Él se divorció de su primera mujer con la que tuvo dos hijos, estaría esperando otro con otra señora y, pareciera ser que la relación con Antúnez, a quien conocía desde hace mucho tiempo, fuera parte de su pasado, era un vínculo que ocultaba, pero que desembocó en la primera separación y que es posible que haya derivado en su segunda ruptura", incorporó, con relación a la vida amorosa de Campetella.

Consultado respecto a cuánto tiempo hace que vivía en el domicilio actual, resaltó: "Solo sé que se le estaba por vencer el contrato en el departamento de calle General Paz y supongo que hacía un par de años que residía allí".

"Toda la familia está conmocionada por el despliegue de todas las fuerzas policiales, es algo que no cae para nada bien. Mi corazón me dice que él es inocente. Sé que estuvo preso por abigeato, pero no conozco a fondo los detalles. Aparentemente un mal manejo de un ex empleado hizo que se tomara la hacienda que no le correspondía", concluyó Juan Carlos.