"Cuatro años y la justicia no me da respuesta", el desgarrador mensaje de la madre de García Gurrea

Se cumplen hoy cuatro años de la desaparición de Gabriel García Gurrea y su madre, en las redes sociales, hizo un desgarrador posteo en reclamo de que se pueda saber qué pasó con su hijo.

La causa penal sigue abierta y, si bien se han realizado allanamientos y distintas diligencias investigativas, incluyendo rastrillajes en las zonas de Grünbein, no se obtuvieron hasta el momento datos que permitan saber qué fue de García Gurrea, cuya búsqueda comenzó luego de que no se presentara a trabajar en una verdulería de Punta Alta.

"Hoy se cumplen cuatro largos años de tu desaparición, hijo querido; cuatro años y la justicia no me da ninguna respuesta. ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Por qué está todo tan parado? ¿Están protegiendo a los culpables? Ya no sé qué pensar; sólo sé que te amo GABRIEL GARCÍA GURREA y que no voy a rendirme jamás", escribió Cristina Gurrea.

En septiembre pasado, al cabo de un juicio no se logró avanzar en la pista más firme que había en el caso, respecto de una posible desaparición forzada con la intervención de Pamela Antúnez, pareja de García Gurrea, y Marcelo Alejandro Campetella, supuesto amante de la mujer. Campetella fue absuelto del delito de falso testimonio, por lo que zafó del pedido de un año y medio de prisión que hizo el fiscal Rodolfo De Lucía, para quien el acusado obstaculizó la tarea de los investigadores.