Sebastián Estevanez anunció su retiro de la actuación

Sebastián Estevanez, protagonista de numerosas novelas que fueron éxitos de la televisión argentina, anunció sorpresivamente que prácticamente decidió retirarse de la actuación.

El actor de 50 años, que actualmente está enfocado en proyectos personales y en el embarazo de su esposa, Ivana Saccani, con quien tendrá su cuarto hijo, habló de que no se imagina nuevamente al frente de una telenovela.

“Estoy tranquilo y no creo que vuelva con una novela. Después de muchos años que trabajé, estoy con proyectos personales que nada tienen que ver con ficción. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de casa. Puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero", dijo Estevanez en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (AM 1110, sábados a las 12).

"Fueron más de veinte y pico de años fuera de casa. Creo que está bueno en esta nueva etapa disfrutar de ellos y hacer más deporte", siguió el hijo de Quique Estevanez, que ante la repregunta de la periodista sobre si seguirá o terminará con su carrera de actor, fue contundente.​

"No creo. Hay un 90 y pico % de que esté terminada. Yo creo que sí", aseveró Sebastián Estevanez con respecto a no volver a actuar, para luego también decir que durante los últimos meses rechazó ser parte de MasterChef Celebrity (Telefe), creyendo que había que ser muy habilidoso para participar.

"Acá lo ven todos, hasta Valentino, mi hijo más chico de 5. Si me llaman de nuevo, lo pensaría", admitió el artista que además es padre de Francesca (13) y Benicio (10).

Estevanez protagonizó muchas de las telenovelas de su padre que tuvieron éxito en la pantalla de Telefe: Amor en custodia (2005), La ley del amor (2006-2007), Herencia de amor (2009), Dulce amor (2012-2013), Camino al amor (2014) -en estas dos haciendo una inolvidable dupla con Carina Zampini- y Golpe al corazón (2017-2018).

En 2020 trabajó por primera vez en Polka, productora de las tiras de El Trece, pero su trabajo se vio frustrado a causa de la pandemia del coronavirus. El actor interpretaba a Miguel Cardozo en Separadas, ficción que fue levantada luego de 36 episodios cuando sus grabaciones no pudieron continuar debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio en la República Argentina.

Fuente: Clarín