Se anticipa un jueves con tiempo inestable

Bahía Blanca continuará durante las próximas horas bajo condiciones de inestabilidad, con posibilidad de lluvias durante la noche de este miércoles y parte de la madrugada del jueves, aunque el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual a lo largo de la jornada.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, luego de una jornada marcada por el cielo cubierto, la llovizna intermitente y las bajas temperaturas.

“En lo que resta de hoy y parte de la madrugada de mañana todavía va a seguir inestable, con presencia de lluvias. No mejora en breve todavía”, explicó.

El especialista señaló que el viento del este y sudeste contribuye a mantener las actuales condiciones, aunque aclaró que la temperatura ya no descenderá demasiado durante las próximas horas.

Para la madrugada y la mañana del jueves se prevén registros mínimos de entre 8 y 9 grados, mientras que por la tarde la máxima se ubicaría entre los 15 y 16°C.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana el panorama será similar al de Bahía Blanca, con mínimas cercanas a los 8 o 9 grados y máximas de entre 15 y 16°C. En la zona costera podría sentirse con algo más de intensidad el viento, aunque sin alcanzar valores significativos.

De cara al viernes y el fin de semana, el panorama continuará dominado por la abundante nubosidad, la humedad y algunos períodos de inestabilidad, aunque por el momento no aparecen señales de precipitaciones importantes.