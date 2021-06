La columna de la Ubfal: todo sobre el posible levantamiento del programa de Mariana

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, analizó minuciosamente en el programa "Vive Cada Día" la actualidad del mundo de la televisión argentina, con los temas salientes y novedades muy fuertes, entre los principales canales abiertos.

Aquí, una síntesis de los temas salientes

"Ya hay quienes lo dan como un hecho, pero no es así. Vale recordar el verano del 2020 cuando era un hecho que terminaba el ciclo que conducía Mónica Gutiérrez. Llegó la pandemia y siguió al aire por varios meses. El canal y la productora eran los mismos: El Trece y Mandarina. Sin embargo sí es cierto que no terminan de convencer los números de Lo de Mariana, un magazine que pretendió tener alegría, invitados y cocina cada mañana y devolver a la pantalla aquella Mariana Fabbiani de otros tiempos y ese rumbo nunca encontró su destino. Primero fueron las críticas a la copia de los almuerzos de Mirtha, luego quedó de lado lo liviano para empezar a tallar lo policial en competencia directa con Flor de Equipo y finalmente llegó la política que terminó de inclinarlo todo hacia un terreno que no era la idea inicial y que retomó más el camino de “DDM”, aquel al que justamente le quería escapar la conductora. Y lo que la conductora querría hoy es poder tomarse vacaciones, irse a vacunar en Miami y descansar en familia, aunque todavía dará pelea, porque no hay un reemplazo concreto para su horario. Por lo que pudimos saber, no volvería Ángel de Brito a las 11.30 y entre otras productoras, Laflia tendría la derecha al perder su horario de Corte y Confección para acercar una propuesta. Sería con Denise Dumas, quien quedó fuera de Canal 9".

"Los jurados de MasterChef Celebrity 2 se lucieron en la noche de este miércoles en el Dinner que organizó la producción para homenajear a la década del 50 en Estados Unidos. Por eso Donato de Santis fue un peculiar Elvis y Damián Betular cantó a lo Hairspray. No faltó nada, ni la estrella de Marilyn, ni el Cadillac, ni la Rockola en la escenografía donde Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Gaston Dalmau y Claudia Fontan tuvieron que hacer primero un milkshake y luego hamburguesas. La sorpresa de la noche fue primero que con sus dos estrellas Sol Pérez suba al balcón y después que haya una eliminación. Mientras tanto, el rating crecía y crecía, con picos sobre los 25 puntos, contra otra noche para el olvido para Showmatch La Academia. Finalmente se fue la Gunda y sólo quedan cuatro finalistas. Incluso, Gastón llegó a las lágrimas de emoción cuando el jurado le dijo que se salvaba. La que mejor quedó posicionada es Sol Pérez, quien con las dos estrellas de los días previos vio al resto cocinar desde el balcón".

"El próximo miércoles 23 de junio a las 16 llega Super Super a las tardes de Canal 9. José María Listorti conducirá este nuevo programa de entretenimientos donde un estudio se transforma en un gran supermercado. Diariamente dos equipos se enfrentarán sorteando distintos desafíos, poniendo a prueba su velocidad, astucia e inteligencia. En cada emisión, los y las participantes que resulten ganadores, se llevaran una orden de compra de 25 mil pesos. La dinámica del programa propone que los concursantes jueguen en cada desafío con el propósito de ir sumando tiempo. La meta final es gastarlo llenando el changuito con los productos de las góndolas. El equipo que obtenga la compra más costosa, gana el juego y se lleva la misma. Tendrá su formato diario de lunes a viernes de 16 a 17,30 y una emisión especial de famosos los sábados a la noche".