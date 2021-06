EE.UU. pide a la Argentina un plan "sólido" en materia económica

El gobierno de Joe Biden afirmó que, si la Argentina presenta “un marco sólido de política económica”, con crecimiento del empleo del sector privado, podría recibir el apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Así lo publica hoy el diario Clarín.

El ministro de Economía Martín Guzmán habló el martes por la tarde por Zoom con el vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo sobre la actual negociación de la deuda argentina, por más de una hora.

El diálogo fue confirmado este miércoles por el departamento del Tesoro en un comunicado. Fue el primer contacto de alto nivel entre el ministro argentino y la cartera estadounidense, que conduce Janet Yellen, desde que asumió el gobierno de Joe Biden. En sus anteriores visitas, Guzmán solo se había visto con funcionarios de menor rango, a pesar de las intensas gestiones argentinas para que Yellen lo recibiera.

En su charla con Adeyemo, el ministro hizo una presentación de los principales desafíos económicos del país, planteó una visión macro y luego hubo una conversación sobre la identificación de los problemas. Como era un primer contacto, no se ahondó en temas que el Gobierno pide al Fondo como la eliminación de la sobretasa de interés o la extensión de los plazos de pago, dijeron fuentes de Economía.

En el comunicado, el Tesoro señaló que ambos funcionarios revisaron el diálogo de Argentina con el Club de París y el Fondo. Según el texto, Adeyemo “indicó que un marco sólido de política económica para Argentina que brinde una visión para el crecimiento del empleo en el sector privado obtendría el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional”.

Fuentes de Economía dijeron a Clarín que se mostraron “sorprendidos” por el comunicado del Tesoro, dado que era un primer contacto con el funcionario y no esperaban una comunicación oficial. Y lo leyeron como un “apoyo contundente, que da una prognosis positiva tanto con el Club de París como con el Fondo”.

Además, destacaron que el comunicado puso énfasis en el crecimiento y la creación de empleo como característica de sustentabilidad y que eso es importante porque revela que comparten “la misma prioridad filosófica” que tiene el Gobierno.

Desde Economía evitaron enfocarse en el pedido estadounidense de que Argentina presente un plan económico, algo que en Washington y en Wall Street reclaman constantemente para despejar incertidumbre. El pedido “no nos parece condicionante”, dicen las fuentes del Gobierno. “Tenemos proyección de variables y objetivos. No veo el comunicado en esa clave de advertencia”, agregan.

Un ex negociador de la deuda no lo entiende en ese tono: “El comunicado no es de apoyo, es diplomático y se usa para marcar la cancha, para que Argentina no diga que tiene el respaldo de Estados Unidos y sea triunfalista”, dijo a Clarín.

El diálogo entre Guzmán y el funcionario del Tesoro surge cuando el jefe de la Cámara Baja, Sergio Massa, está de visita en Washington buscando aceitar la relación bilateral. Estados Unidos es un actor clave para aprobar cualquier nuevo préstamo en el Fondo, dado su peso en el board del organismo.

El mensaje que dio Massa ante funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y legisladores es que el préstamo que se le dio a la Argentina en 2018 fue “político” (por un apoyo del gobierno de Donald Trump al de Mauricio Macri) y que la renegociación también debía ser política y que por eso se necesita el respaldo de EE.UU.

Fuentes de la delegación de Massa dijeron a esta corresponsal que en las distintas reuniones del jefe de la cámara en Washington surgió la inquietud estadounidense sobre el programa económico, más bien enfocadas “sobre la planificación del crecimiento de las exportaciones, que permitan proyectar los nuevos plazos del acuerdo”. Y que el argentino insistió en el reclamo de la disminución de las sobretasas de interés para acercar posiciones con el Fondo.

En una presentación pública en el Interamerican Dialogue, un centro de análisis de Washington que sigue de cerca el tema argentino, Massa planteó que ve una oportunidad de “encauzar la relación con el Fondo en una lógica que permita que Argentina alcance un programa de crecimiento de economía, de exportaciones, que haga que el compromiso sea cumplible”.

En su presentación, así como en sus reuniones con los funcionarios estadounidenses, Massa tuvo que escuchar muchas preguntas sobre la coalición del Gobierno y la influencia de la vicepresidenta, a lo que respondió con un elogio al “liderazgo armonizador” del presidente Alberto Fernández.

Las preguntas seguirán en Nueva York, donde Massa llegará este jueves para dar una charla en el Council of The Americas y reunirse con inversionistas con intereses en la Argentina, quienes suelen reclamar un plan económico que de previsibilidad para invertir en el país.