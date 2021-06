"Me sé manejar mejor aquí que en Buenos Aires"

Irse al otro lado del mundo, estudiar una carrera universitaria y aprender a vivir en una nueva cultura son algunos de los retos que asumió desde muy joven Brian González, un argentino que hoy hace vida con comodidad en China a miles de kilómetros de su tierra natal.

"Me hice adulto acá, el hecho de pasar mis primeros años de adultez acá, me hacen sentir que me se manejar mejor acá que en Buenos Aires", fue uno sus comentarios durante un Instagram Live con La Brújula.

Inició sus estudios de chino en Argentina y luego una beca le permitió viajar hasta ese país para hacer la licenciatura en Filología China, que estudia la lengua y la literatura de esa nación.

"A diferencia del español, tienes escritos desde hace más de 2000 años, hoy en día seguimos estudiando ese tipo de textos que son muy importantes dentro de la cultura", aseguró González y pone como ejemplo que "Hace dos días fue el Festival de las Barcas de Dragón, para conmemorar a un poeta chino de hace más de 2000 mil años".

El manejo del idioma lo convirtió en intérprete de funcionarios y personalidades argentinas que visitan China y desde hace unos años participa en un programa de televisión en Wuhan. La misma ciudad donde se presume comenzó la pandemia de coronavirus.

Contó que en su momento tuvo preocupación por pensar cómo se resolvería el tema de los contagios y el impacto en el mundo, pero pudo ver cómo se controló en ese país la enfermedad y relata que en la actualidad la incidencia local es muy baja.

Mirá aquí el video completo