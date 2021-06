Kicillof afirmó ser "optimista" con la recuperación económica en la pospandemia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó que es "optimista" sobre la pospandemia del coronavirus ya que "se podrá reanudar lo que hacíamos y los proyectos que teníamos" anteriormente y afirmó que se están "preparando con programas de crédito y de auxilio impositivo".

"Lo que se ha observado es que la crisis económica que hay, producida por un factor no económico como es un virus, cuando esto pase, aunque no sea completamente pero haya estabilidad en el manejo de la enfermedad y haya menos muertes, vamos a estar en condiciones de retomar lo que hicimos y los proyectos que teníamos" dijo Kicillof en un encuentro con periodistas del interior bonaerense en Radio Provincia.

El mandatario afirmó: "Estoy contento si (esa recuperación) se hace con participación del Estado; en Europa han tenido enormes planes de inversión pública para la salida de la pandemia y es difícil que ocurra de otra manera porque los privados suelen reaccionar con más cautela".

"Cuando hace falta arrancar, cuando hace falta poner primera, eso lo tiene que hacer el Estado", remarcó.

Afirmó Kicillof que "soy optimista, y estamos preparándonos con varios programas de crédito, de auxilio impositivo, programas vinculados a sectores damnificados".

"No es lindo limitar ni ser limitado, pero está en juego bajar los contagios y para bajar los contagios hay que dejar de hacer ciertas cosas, es una aritmética sencilla", afirmó.

Kicillof destacó que su Gobierno asistió a los municipios para el pago de sueldos de sus trabajadores "como nunca antes" y agradeció a los intendentes que acompañan las medidas gubernamentales "y me disgustan los que sacan ventaja en medio de una calamidad".

"No es momento de campaña electoral, estamos en medio de una campaña de vacunación y necesitamos de todos y todas", destacó.

Consultado sobre si "la vacunación libre" que tienen hoy los adultos mayores de más de 70 años (presentarse sin turno) se podría aplicar a otro grupo etario, Kicillof dijo: "Tenemos que ser prudentes porque tenemos que tener un flujo de vacunas certero, no sea cosa que se presente y no tengamos vacunas, por eso hay que anunciar con cautela para no generar falsas expectativas donde hace faltan certezas".

