Lionel Messi se fue conforme con lo hecho por la Selección Argentina en el empate frente a Chile. Reconoció que no es fácil volver a jugar después de tanto tiempo sin encontrarse con sus compañeros de la Selección Argentina, pero confía en seguir creciendo.

"Hace mucho tiempo que no nos juntábamos, que no teníamos un partido de Eliminatorias y no es fácil volver a jugar después de tanto tiempo con poco trabajo. Creo que estuvimos muy bien, por momento hicimos un buen partido y estuvimos seguros en la presión y recuperación. Tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada, que si no hubiese sido de esa manera no lo hacían porque no estaban llegando", dijo el astro.

Y agregó: "Siempre es difícil jugar con Chile y por eso estoy contento con el resultado, más allá de que lo pudimos ganar en el segundo tiempo. Desde que empezaron las eliminatorias seguimos en crecimiento y hoy jugaron chicos nuevos otra vez. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes, yo creo que la dinámica del equipo es buena y vamos a seguir mejorando".

Por último, Messi habló sobre el homenaje que le hicieron a Diego Armando Maradona y como vivieron el primer partido desde su ausencia: "Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego, sabemos lo que significaba la Selección para él. Por mas que a veces no estaba presente en el estadio, de alguna u otra manera siempre estaba con la Selección".

"También fue un partido distinto por toda la situación que esta pasando el país y el mundo, una situación muy difícil para todos. Una lastima que hoy en este estadio tan lindo no haya podido estar la gente", finalizó Leo.

