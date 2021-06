Kicillof anunció que comprará 10 millones de vacunas indias, con opción a otras 5 millones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este mediodía la compra de diez millones de vacunas contra el coronavirus para la población bonaerense.

El anuncio anticipó la conferencia del presidente Alberto Fernández junto al presidente de la federación rusa, Vladimir Putin, y el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre la producción de la vacuna Sputnik Vaxinen esta provincia, por parte del laboratorio Richmond.

“La provincia viene trabajando desde agosto con laboratorios productores de vacunas. Ya se compraron 9 millones de dosis de la vacuna Sputnik. Además entramos en contacto con muchos laboratorios. Muchos solo se vinculan con laboratorios federales. Nosotros nos mantenemos en contacto”, dijo el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

“Hemos firmado acuerdo con aprovisionamiento con laboratorio indio por la compra de la vacuna Covaxin hasta diez millones de dosis, con posibilidad de cinco millones más”, dijo Bianco. “Es una vacuna a virus inactivado, con fase uno dos y tres desarrollada”, dijo el ministro Daniel Gollán.

En este territorio se aplicaron cinco millones de vacunas. Se registraron unos 11 mil contagios ayer, y ya suman 40.990 los fallecidos por coronavirus.

Producción de vacuna Sputnik en provincia

“La brevedad de esta conferencia tiene que ver con que el presidente Alberto Fernández anuncia la producción en la provincia de Buenos Aires en la provincia, por eso tenemos cierto apuro”, dijo Kicillof esta mañana.

“Lo que estamos anunciando hoy es conocido por el gobierno nacional, venimos trabajando de manera conjunta”, dijo.

“Tenemos que anunciar esta firma porque es un contrato de hasta 15 millones de vacunas. Es condicionado a determinadas situaciones que tienen que cumplirse y es complementario al gobierno nacional. Trabajo con que estamos orgullosos y admirados”.

Hay condiciones para que se efectivice el acuerdo con India, informó el Gobernador.

Primero: “Esta vacuna es candidata a aprobación de emergencia al ANMAT. Una vacuna se aplica en el país y es certificada de calidad cuando la aprueba el ANMAt. Está en curso y cuando este completado se aprobará para su aplicación”.

Segundo: “Para que llegue al suelo nacional depende que ver con políticas nacionales de permisos o no para exportación de vacunas. Pasó con todas. No sólo con una que no quiero mencionar”.

Además destacó que la vacunas sólo se traerán cuando haya disponibilidad del laboratorio productor.

Fuente: La Nación.