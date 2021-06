"La locura nutricional tiene más de 100 años, eso no cambia de un día para el otro"

Eduardo Cueto Rúa, reconocido médico pediatra que puja por la alimentación saludable, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y dejó una serie de interesantes conceptos. Por ejemplo, dijo que "siempre sugiero consumir alimentos que se conviertan en caca y no en traste"

La palabra del doctor, surge luego de que Nestlé, la firma alimentaria más grande del mundo, reconociera a través de un documento interno que más del 60% de los productos que vende no son saludables, hecho que podría complicar a algunas compañías argentinas que buscan frenar la ley de etiquetado frontal.

"No entiendo el temor, la gente no va a dejar de consumir basura de lunes a martes. Si pusieran la identificación como va a ocurrir, no habrá un impacto en el consumo porque tendrán tiempo más que suficiente para mejorar la fórmula, sacando grasas saturadas, azúcares y colorantes", aseveró el especialista.

Además, comentó que "la locura nutricional tiene 100 años y el hombre cuatro millones. El hábito de consumir estas basuras dura 14 días, después de ese lapso uno se pregunta cómo pudo haber ingerido eso durante 20 años. Lo mismo pasa con el cigarrillo o hasta una pérdida familiar. Cuando muere alguien querido, con el correr de las semanas, uno metaboliza la angustia".

El caso Nestlé

"Nestlé no va a dejar de vender la basura que comercializa, no será de un día para el otro. Será paulatino y la gente irá cambiando sus hábitos. Paralelamente, las empresas deberán revisar sus estrategias publicitarias y los niños crecerán más sanos".

Hábitos

"Los chicos son dóciles, mis hijos tienen casi 50 años y nunca tomaron gaseosa. Ellos hacen atletismo y jamás bebieron Coca Cola. Entendieron que mi plata no se mea. Tengo pacientes que me han dicho que sus hijos no conocen el agua y aseguran que es solo para bañarse. Le respondí que era un 'tilingo' porque estaba matando a una criatura de dos años".

"La muerte de alguien que no puede dejar la gaseosa desde los cuatro años no es de un día para el otro, ocurre a los 40 años. Es criminal que existan personas de esa edad con pie diabético. Todas las gaseosas son sanas si no las abren. Los jugos naturales que uno exprime en casa no tienen la cantidad de azúcar que tiene la Coca Cola".

Alimentos peligrosos

"A los chicos les aclaro que cuando uno come una fruta se le limpian los dientes y si ingieren un alfajor tienen olor a foca en la boca. Las gaseosas y los alimentos ultra procesados son los más peligrosos. Y están diseñados crocantes, dulces y salados para tener un espasmo de atracción en la boca".

"Si uno come una miga siente una emoción, luego come esa miga tostada y el placer fue mayor, por último le agregó sal, aceite y manteca y se transformó en un orgasmo".

"Hay galletitas con las que la gente no puede parar, hasta con el ruido del crocante que los lleva a terminar el paquete. Luego, las coronarias se llenan de grasa y, a partir de allí, muchos se preguntan por qué a los 40 años se produce un infarto. Hay gente que nace, se reproduce y muere sin comer una galletita. En Japón no existe el trigo y no hay registro de personas celíacas. Nadie puede creer que la gente de aquel país viva triste por no comer una galletita".

"Como frutas y solo hago una excepción si voy a un cumpleaños. Por eso sugiero en un cumpleaños infantil que un chico juegue, corra y cuando se cansa va a la mesa y se encuentra con fruta bien fría. Solo le daría torta cuando se está por ir a su casa. Pero claro, acá se les da cuando están todo transpirado unos panchos con mayonesa, mostaza y gaseosa. Y los chicos terminan vomitando cuando llegan a la casa".

"Cuando tenía 22 años escribí la palabra Sin TACC y cuatro años más tarde pedí que se use esa palabra para identificar los alimentos para celíacos. Hoy, todo el mundo conoce su significado, tuve paciencia y esperé 50 años para ver los cambios históricos. Lo saludable es comer frutas. Lo casero está un paso por delante porque la abuela no le agrega sustancias adictivas ni produce toneladas de ese alimento".

"Estoy a favor de la carne magra, comer 40 gramos no le hace mal a nadie si la acompaña de una palangana de verdura para que ese alimento se convierta en caca y no en traste".