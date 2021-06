El Ministro Simone habló de las obras destinadas a Bahía

El proceso licitatorio de carácter público para llevar adelante el recambio del acueducto ubicado entre el dique Paso De Las Piedras y la planta que funciona en Grünbein entra en una instancia clave a partir de hoy. Y al respecto, LA BRÚJULA 24 dialogó con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone.

Esto se da en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2021, por el cual se destinarán más de 8.817 millones de pesos a inversiones que además resultan de rápida ejecución y demandarán trabajo local en cada uno de los municipios.

"Esto es un trabajo que empezamos en marzo, cuando se reglamentó el Fondo de Infraestructura Municipal, a esta altura tenemos 199 convenios firmados para 107 distritos. Por eso estamos muy conformes con la velocidad en la que se pudo hacer realidad", aseguró Simone en contacto con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "En Bahía Blanca, particularmente, el municipio dividió el monto en distintas obras y eligió algunas que son de recambio del luminarias, de repavimentación y de cordón cuneta. Lo que evaluamos nosotros es proyectos, pero no la decisión de las obras. Esto tiene que ver con el correcto diseño de lo que se va a hacer".

"Bahía tiene bastantes obras por suerte, y con la noticia además de que ya empezamos con el segundo Fondo de Infraestructura, y ya estamos recibiendo los proyectos de los municipios".

Por otra parte, el funcionario indicó que "hace mucho tiempo que no veía la cantidad de obras municipales financiadas por Provincia y la Nación, me parece que el impacto es muy fuerte. No solo por las obras, también por la generación de empleo que se da en cada localidad. Si Bahía no recibió aún los fondos lo hará en 10 días a más tardar, en un proceso que se da muy rápido".

"Hoy las finanzas provinciales se están acomodando mucho más, y también tiene que ver con la ayuda del Gobierno Nacional. Hoy la administración de Alberto Fernández está cumpliendo un rol de Estado presente que no tuvo el anterior. Eso se va notando y nos va permitiendo contar con estos fondos", apuntó.

Una inversión de 180,8 millones de pesos para Bahía

En Bahía Blanca se invertirán 180,8 millones de pesos en una serie de trabajos que incluyen obras viales, desagües y colocación de luminarias. Tal como informó el gobierno provincial, se pondrá en marcha la repavimentación de una arteria de más de veinte años de antigüedad con un importante caudal de tránsito, reemplazando así el pavimento flexible por hormigón.

A su vez, se construirán cordones cuneta y badenes en calle Vera, entre Fortinero y camino La Carrindanga, con el objeto de mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia, delimitar veredas y proveer un mejor acceso a los barrios del sector norte de la ciudad. El mismo trabajo se hará también en Ayacucho entre Las Leñas y colectora Oliverio Girondo, para mejorar el acceso al barrio Los Chañares.

Asimismo, se pavimentará la calle Cambaceres, entre 14 de julio y Tres Sargentos, con el objeto de brindar una mejor circulación vial, priorizando la unión de sectores ya pavimentados; y se trabajará en la extensión de la red de desagües cloacales en el barrio Villa Gloria. La inversión en el municipio también prevé el reemplazo de la luminaria existente por nuevas de tecnología led. Con tal fin se instalarán 83 columnas de acero de 10 metros de altura y 85 nuevos artefactos led.

"Todas las obras están en proceso, las carpetas por distintos lugares para la licitación. Hoy se abre la licitación del acueducto que va a Grünbein. Es una obra grande, estamos con mucha expectativa para ver que nos encontramos. Y vamos a seguir por ese camino, trabajando muy duro para acelerar los tiempos todo lo que se pueda", señaló al respecto el ministro Simone.