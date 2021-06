Kicillof envía 40 pliegos al Senado y busca activar la designación de jueces

El gobernador Axel Kicillof envío ayer 40 pliegos al Senado para ocupar cargos de jueces y defensores en diversos fueros y departamentos judiciales.

Los cargos corresponden a Tribunales Orales en lo Criminal, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Juzgado de Garantías, Juzgado en lo Correccional, Juzgado de Garantías del Joven, Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, Juzgado Civil y Comercial, Juzgado Contencioso Administrativo, Juzgado de Familia, Juzgado de Paz Letrado, Defensor Oficial, Cuerpo de Magistrados Suplentes.

Por su parte, estos cargos se distribuyen en los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás, Bahía Blanca.

Se trata del primer proceso de cobertura de vacantes en la Justicia que promueve la administración Kicillof, en medio del reclamo de la Suprema Corte que viene planteando la necesidad de cubrir juzgados y fiscalías. Según se estima en fuentes judiciales, la vacantes serían unas 200.

La decisión del Ejecutivo se produce en medio de la particular situación que se vive en el Senado, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría. De hecho, esta situación generó un fuerte contrapunto, cuando la oposición aprobó 41 pliegos que había enviado la anterior administración de María Eugenia Vidal que Kicillof reclamaba que se los devolvieran para analizarlos. Esa polémica no cesó, porque el Gobernador no firmó los decretos de designación y ninguno de los candidatos pudo asumir.

“Está todo en proceso de revisión y pronto va a haber novedades”, dicen en la Gobernación, donde apuntan que hay al menos cinco de los designados que afrontan una serie de denuncias.

En términos políticos, además, generan ruido dos de esos pliegos retenidos en el Ejecutivo y que tienen que ver con nombramientos en el estratégico tribunal de Casación. Uno de ellos es el de Francisco Pont Vergés, secretario de la Procuración que viene con el respaldo del procurador Julio Conte Grand, a quien el gobierno de Kicillof quiere fuera del cargo. El otro es Julia Biasotti, también propuesta para la Casación.

Veintiuno de los pliegos enviados ahora corresponden a ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura en los años 2017, 2018 y 2019, durante la gestión de Vidal, que no los envió al Senado.

Los 19 restantes corresponden a ternas votas en diciembre del 2020 en el Consejo, es decir, con una composición distinta, más afín al actual oficialismo.

Respecto de los 41 pliegos que Juntos por el Cambio aprobó en el Senado hace unos meses sin el acuerdo del peronismo, en el Gobierno dicen que Kicillof solicitó el 7 de septiembre de 2020 la devolución de los mismos “a los fines de hacer un nuevo análisis de las ternas”.

“La solicitud no era caprichosa, el interés del Gobernador de revisar cada uno de los pliegos se fundaba en que una de las personas propuestas por la entonces gobernadora Vidal para cubrir un cargo de agente fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro se encontraba detenida sospechada de integrar, junto con policías y otros funcionarios judiciales, una red de narcotráfico”, añaden.

Esos pliegos fueron votados pero las designaciones no se hicieron operativas porque Kicillof no firmó los decretos.

Fuente: El Día