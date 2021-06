Pusieron casi un millón de pesos por su casa, pero todavía la están "esperando"

Magalí está muy angustiada, y la verdad que no es para menos. Desde hace un año, con todos sus sueños a cuestas, junto a su esposo se embarcó en la idea de tener su casa propia, pero a pesar de haber pagado casi un millón de pesos a la firma "Viviendas Montreal", aún la siguen esperando.

La empresa se dedica a vender casas prefabricadas y uno de sus más repetidos argumentos tiene que ver justamente con los tiempos de instalación. Pero en el caso de Magalí esto evidentemente no se cumplió. Y ella no tuvo más remedio que hacerlo público, básicamente porque quiere una respuesta. Que alguien ponga la cara y le explique lo que está pasando.

"Adquirimos un terreno, que también es un costo grande, y empezamos a averiguar por las casas industrializadas. Siempre todos te dicen que lo hagas con albañiles, pero a veces eso se complica porque hay que tener toda la plata. Pensamos en una industrializada porque supuestamente es gente que sabe y nos metimos en esta empresa. Pagamos las cuotas, y nos empezamos a enterar cosas por atrás", resaltó en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Y detalló: "Por ejemplo que había que pagar un adicional si querías hacerle un cambio a la casa, pero siempre nos atendieron mal. La cuestión es que vamos casi un millón de pesos y la casa no está, nunca llegó. Hace un año que la estamos esperando y no hay respuesta".

Respecto de lo que le dicen en las oficinas de la compañía -Rodríguez 239-, Magalí manifestó que "nos mandan WhatsApp pregrabados de una máquina, jamás pude hablar con una persona real, el vendedor que está en la oficina de acá me asegura que me van a contactar, pero no pasa nada. Él me dijo que no puede hacer nada, que le dijeron que no se meta, pero es la cara visible y si voy no lo encuentro, tampoco no me contesta los mensajes".

"Es una situación muy estresante, que me ha jorobado hasta la salud. Montreal es una empresa de Venado Tuerto que tiene una sucursal, son como puntos de referencia y se supone que estos vendedores son asesores legales. Cuando vas a reclamarle te dicen que son solamente empleados, yo mandé una carta documento y me devolvieron un sobre arrugado, con un sello, una firma que dice administración, y nada más", se lamentó.

Y cerró: "No hay una persona que se haga cargo, nada. Yo en 2019 empecé a pagar una casa como la gente, tuve que embargarme por dos millones, no es que debo dos pesos".

LA RESPUESTA DE LA COMPAÑÍA

Gustavo Sequeira, representante comercial de "Viviendas Montreal" en Bahía Blanca, también habló con este medio y dijo que "la verdad que estoy muy sorprendido con todo esto, la casa de Magalí, que es una excelente clienta, venía a fines de mayo e inclusive así se le fue notificando".

"Tuvimos un problema, porque cuando se cerró todo por la pandemia se atrasó un poco. Casas Montreal en ciudad y la zona tiene 150 viviendas entregadas. Tuve contacto con ella la semana pasada y le dije que habíamos corrido unos días la entrega por este problema", manifestó.

Y agregó: "Jamás dejamos de entregar una casa Bahía ni en ningún lado, por eso no entiendo por qué me venía presionando tanto con la fecha de entrega. Realmente hubo un congestionamiento con la pandemia. Nunca se va a dejar de construir, yo mismo voy a subir fotos y videos cuando llegue la de Magalí", apuntó.

"Nosotros construimos muy rápido, pero desde que nació la pandemia todos estos cortes de fase generaron un cuello de botella en la fábrica directamente. Hace una semana, la administración puso tres cuadrillas tercerizadas para poder sacar el trabajo atrasado, de hecho ahora vienen 10 casas para Bahía Blanca", señaló.

NOTICIA EN DESARROLLO