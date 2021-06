La columna de la Ubfal: la actitud de "la Gunda" encendió la polémica en Masterchef

En otro super martes de ratings reveladores, donde los grandes ganadores fueron --cuando no-- el programa de las hornallas más famosas del mundo (tal como lo bautizó Santiago del Moro) y Doctor Milagro, la popular periodista de espectáculos desarrolló en LA BRÚJULA 24 su habitual columna diaria, adelantando que este jueves a raíz del partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas no habrá programación habitual tanto en Telefé como en El Trece.

Aquí, un resumen de los temas en el programa "Vive Cada Día"

"En Masterchef Celebrity 2, el desafío del martes que les tocó a los participantes fue hacer una torta difícil en apenas 55 minutos. La mayoría tuvo problemas y en el caso de Claudia 'Gunda' Fontán, los jurados no querían probar su plato porque la vieron levantar el caramelo que se le cayó al piso. Ella le dijo a Martitegui y Betular que no usó lo que cayó, pero la audiencia opinó lo contrario y tuiteó sobre el tema, mientras Germán le habló de la confianza necesaria para creerle a sus cocineros cuando les dicen que algo salió mal. Obviamente esta actitud estalló en las redes sociales y se vio reflejado en los cientos de memes que se viralizaron, tratando de mentirosa y tramposa a la actriz que fuera pareja de Horacio Fontova. Habrá que esperar si esta conducta le trae consecuencias en futuras galas, porque anoche no hubo descalificación".

"Se llama Nikita y fue TT en la tarde de este martes, participando entre chicas en 100 Argentinos dicen. Los televidentes se murieron de risa con las respuestas de esta joven y muchos pidieron su Instagram para poder seguirla en redes, sobre todo cuando dijo que el Paraná pasa por Chubut. Claro que más allá de las respuestas de la joven, las caras y comentarios de Darío Barassi lo hicieron todo para hacer reír con ganas a quien miraba el programa de El Trece. Cabe recordar que su programa es el que mejor se sostiene en las tardes del canal al punto que este domingo a las 20:30 será, con participación de famosos, una suerte de telonero de Jorge Lanata, el cual realizará una modificación con el final de Corte y Confección previsto para el viernes 11 y el desembarco de El Club de las Divorciadas, la nueva propuesta que tendrá como conductora a Laurita Fernández".

"Sigue teniendo contrato firmado con Telefe, por eso está tranquila, disfrutando a su familia, pero siempre atenta a cualquier convocatoria. Así, Paula Chaves, volvió a la tele para acompañar a Jesica Cirio en La peña de Morfi cuando se ausentó Gerardo Rozín por un tema de salud, pasó por MasterChef Celebrity y ahora sabe que tendrá que regresar. Paula será el reemplazo elegido por el canal cuando dentro de unos días Vero Lozano se tome unas cortas vacaciones para descansar y vacunarse en Miami. Ella acaba de cumplir sus 51 y decidió el viaje que hará con su hermosa hija Antonia, con permiso del canal y la productora, que también puede tener alguna sorpresa. En las últimas conducciones la ex ganadora del reality Super M en 2003 siempre recurrió a su marido, Pedro Alfonso y a su hermana, Delfi, para que la acompañen. Veremos cómo será su participación esta vez".