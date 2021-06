Inter descartó una millonaria oferta por Lautaro Martínez

Apesar de que Lautaro Martínez se encuentre con la Selección Argentina entrenando de cara a la doble fecha de Eliminatorias y la Copa América, en Italia resuelven su futuro. Y es que acorde a los dichos del ex jugador del Inter Nicola Ventola, el Toro tendría todo acordado para jugar en el Atlético Madrid. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz una oferta del club madrileño, que el conjunto de Milán desestimó.

Acorde a Corriere dello Sport, el Atleti le ofreció al Inter entre 40 y 50 millones de euros por el jugador argentino, y esta no fue tomada en cuenta en Italia debido solo se interesarán en ofertas que superen los 80 millones. Por el momento, el club considera renovarle el contrato, y ofrecerle una suma de 4,5 millones por temporada.

No obstante, desde España no dan por finalizada las negociaciones por el ex Racing, y confían que la operación pueda terminar en buen puerto. Además, Martínez estuvo próximo a jugar para el Cholo Simeone antes de su llegada a Italia.

El club nerazzurri no está atravesando un buen momento económico, pero desde la dirigencia apuestan por a venta de Achraf al PSG para que los ayude a poder mantener las figuras que el plantel posee actualmente.

Fuente: TyC