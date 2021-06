La columna de la Ubfal: el dolor de Marina Calabró por el adiós de Rial

Todas las novedades del mundo del espectáculo llegan, como es habitual, a LA BRÚJULA 24 en la voz de la panelista que en el programa radial "Vive Cada Día" reveló los aspectos salientes de la televisión argentina, con un rating que le sigue dando la derecha a Doctor Milagro y Masterchef Celebrity, al tiempo que tuvo buenos registros para Jey Mammon en su cambio de horario, con un número superior al de Bendita TV, su competencia directa.

Aquí, un resumen de lo más destacado

"Después de la drástica decisión de Jorge Rial de levantar TV Nostra porque él ya no quería ni podía seguir haciendo el programa, sus colaboradores ante cámara se quedaron sin trabajo de un día para el otro, y entre ellos Marina Calabró, quien se tomó el fin de semana para recomponerse de la situación. La periodista nos contó que no volvió a hablar con el conductor, porque lo que tenía para decirle ya se lo dijo en persona, pero eligió hablar con La Nación para contar cómo fue el momento en que se enteró del levantamiento del ciclo de América. Reveló que fueron convocados para juntarse a las 18:30 en la oficina de Jorge. Diego Ramos no pudo asistir porque tenía otro compromiso, pero que tanto Ángela Lerena como ella acudieron a la convocatoria. Estaban la productora ejecutiva, el productor, quienes ya sabían de la decisión, pero nosotras nos enteramos ahí mismo, por Rial, y nos cayó como un balde de agua fría".

"Este jueves no hará el programa porque juega la Selección Argentina y el viernes volverá con la apuesta al humor. Marcelo Tinelli y su producción siguen buscando atractivos para su propuesta de este año en ShowMatch, además de los distintos ritmos de La Academia y en esa línea apareció una convocatoria para chicos. A dos semanas y poco de su debut en este complicado 2021, después de una Gala de Apertura prometedora, Tinelli se enfrentó a Boca y River y le costó alcanzar los dos dígitos, y el mejor resultado se lo dio el humor con 12.4 el viernes pasado, sin MasterChef en la grilla. Y ahora aparece esta convocatoria a niños que cuenten chistes, un recurso que ya probó la producción anteriormente y que esperan interese a su audiencia. Tinelli ya probó el formato en el 99 y muchas otras veces, como en el Fama Kids del 2005, pero le tiene fe a su relación con los chicos y volverá a probar con ellos y su química ante cámara".

"Tanto ella como Chino Leunis terminaron sus contratos con Telefe y de ahora en más Zaira Nara tendrá que ver cómo sigue su futuro en los medios. Mientras tanto se la arregla bien con su linea de belleza y sus innumerables canjes de Instagram que, esta vez, la ayudaron también en su estadía en Miami, adonde llegó en familia. Obviamente no es fácil viajar con dos niños pequeños, pero a pesar de eso apenas llegó, lo primero que hizo fue vacunarse. Zaira contó que Viggo estaba un poco molesto porque antes de viajar completó la vacunación de calendario tanto de su hijito como de Mali. Habrá que ver si su hermana Wanda y su madre, Nora, que están viviendo en Paris, pueden hacerse una escapada a Miami para lograr un encuentro familiar".