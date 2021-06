Incorporan más de 2 mil 300 sensores que marcan boxes disponibles para estacionar

Esta mañana se brindaron los detalles sobre la incorporación de más de 2 mil 300 sensores que marcan la disponibilidad de boxes para estacionar en el micro y macrocentro bahiense, a través de la APP Movilidad Park.

Al respecto, Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos del municipio, recordó en LA BRÚJULA 24 que "hace seis o siete años se habían colocado en inmediaciones de la Plaza tres o cuatro de prueba y que no existen más. Nosotros los distribuimos en 105 cuadras, lo que nos permite tener un 33% de los estacionamientos con esta tecnología. Son 105 cuadras que suman un total de 7040 plazas para aparcar".

"El usuario podrá saber la cantidad de boxes para ingresar, optimizando su tiempo y mejorando el tránsito. A nosotros nos dará datos para que nuestros inspectores puedan optimizar su labor. Detectan el metal del auto y la gente podrá ver esa información en la app. Somos la primera ciudad del país en contar con este avance tecnológico", sostuvo Marisco, en el programa "Vive Cada Día".

No obstante, el funcionario aclaró que "no es un cambio sustancial, sino que es un servicio más que se suma a la aplicación. Esto no significa que haya una cacería de brujas para multar. Es algo que se contrató tiempo atrás, quisimos tenerlo antes, pero sabemos que el 2020 fue especial".

"Desde octubre del año pasado estamos más conformes con el mecanismo porque el 97% de las personas que usa el estacionamiento pagan a través de la app. El jueves que viene se aprobarían en el HCD la ampliación de boxes de estacionamiento, en arterias donde no estaba habilitado estacionar y se acordó con comerciantes", sintetizó, orgulloso de este avance.

Por último, reveló que "hoy, un tercio de los boxes tiene sensores y esperaremos que empiecen a surgir datos para completar el resto. Lo recaudado del sistema de estacionamiento subsidia directamente al transporte público, a través de una ordenanza del Concejo, algo que no ocurre en ninguna otra ciudad del Interior. ".