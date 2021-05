Denuncia que están matando loros barranqueros a los tiros

Graciela, una vecina de Universitario, denuncia que alguien está matando loros barranqueros en en dicho barrio. Por eso, manifestó su indignación y, en especial, su preocupación por lo ocurrido.

En diálogo con LA BRÚJULAZ 24, la mujer explicó que están liquidando a dichas aves, las cuales suelen posarse en gran cantidad sobre los postes y cableados del sector, utilizando posiblemente un aire comprimido.

Y relató: "Venía caminando por Zapiola y Nicaragua, mano derecha. Salí de una verdulería, eran como las 18:30 y sentí un disparo. Me llamó la atención porque soy del campo y miré para arriba, entonces vi caer un loro muerto, como una bolsa de papas. Me crucé a verlo porque en realidad me dio bronca, hay otras formas de espantarlos, capaz que se llega a lo mismo sin matarlos, no disparando en la calle".

Además, sostuvo que "Para mi o usaron un aire comprimido, de esos que se cargan con gas, o un calibre 22. La indignación que me agarró es porque matando un loro no solucionamos nada, es rabia acumulada que debe tener esta persona. Aparte a mitad de cuadra, por Nicaragua, hay una antena muy alta en la que se posan siempre, los cables de luz están de punta a punta, aunque no por eso hay que salir a matarlos".