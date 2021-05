La columna de la Ubfal: Tinelli le contestó a Gollán y su rating no levanta

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, hizo un repaso completo en el programa "Vive Cada Día" de las principales novedades del mundo de la farándula, dentro de su columna diaria donde puso el eje en la televisión argentina.

Aquí, una síntesis de los temas más destacados

"Regularmente Marcelo Tinelli no iba al aire los miércoles, pero en esta temporada lo hará los cinco días de la semana, salvo este viernes que va especial de Darío Barassi y su 100 argentinos dicen. Y en este miércoles en particular le costó mucho el rating porque River estaba haciendo 20 puntos en el cable. Doctor Milagro conservó su público y a La Academia le costó llegar a los dos dígitos midiendo apenas 10,6 y quedando cuarto en el día, detrás de la novela Fuerza de Mujer que va a la tarde. Incluso salió al cruce de las críticas del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, que lo acusó de no haber cumplido con los protocolos sanitarios, durante la primera entrega de la temporada 2021 en la pantalla chica".

"Fueron cuatro largos meses, primero con la ya conocida neumonía bilateral provocada por el Covid y luego del alta clínica, Raúl Rizzo tuvo una extensa recuperación para volver a su casa caminando como lo hizo en este miércoles junto a su familia. En total, 106 días que necesitó Rizzo para superar primero la enfermedad y luego recuperar las fuerzas, aunque todavía seguirá la rehabilitación en su casa. Por eso sus amigos pidieron para él una bicicleta fija que le sugirieron los médicos utilice a diario en su domicilio. Una dura experiencia para un gran actor".

VIDEO: El momento en que Raúl Rizzo obtuvo el alta médica tras casi cuatro meses de internación por coronavirus pic.twitter.com/p6CPDkpH7b — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 19, 2021

"Será un fin de semana especial, con restricciones y muchos elegirán entretenerse con la tele. Por eso la producción de PH, podemos hablar, armó una mesa con invitados diversos y atractivos. En este punto de encuentro del sábado que viene estará Ale Sergi, el creador junto a Juliana Gattas, de Miranda!, con quien están siendo coachs de equipos en La voz argentina, que pronto se verá por Telefe. También fue convocada Pamela David, que reapareció en los últimos tiempos después de vivir en Mendoza alejada de los medios y quien ahora anunció que tiene una linea propia de vinos. Junto a ellos estará Paulina Cocina, un personaje que nació en Youtube y viene creciendo por la adoración de sus fans que agradecen sus recetas sencillas y su buena onda. Otro atractivo invitado es Arturo Puig, actor y director que siempre suma y Yoyi Francella que mañana estrena en Netflix la tercera temporada de Millennials, serie de la que ella es una de las protagonistas junto a Noelia Marzol, Nico Riera, Laura Laprida, Gaston Soffritti. Juan Guilera y Mati Mayer".