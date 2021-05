"Si no se cumple la fase, no sirven las restricciones"

El cumplimiento efectivo de las restricciones que contemplan cada fase son necesarias para que bajen los contagios de coronavirus y se descongestiones los hospitales, asegura Pablo Casella, director del hospital Raúl Matera.

"Las fases debe ser de cumplimiento efectivo. Hay alguien que pone la fase que es la Provincia y hay alguien que debe controlarla que es la Municipalidad, para frenar los contagios. Si hacemos cumplir las fases y las controlamos, podemos salir. Más rápido lo hacemos, más rápido salimos", dijo en el programa La Brújula TV.

Casella refirió que en 18 días se acumulan 82 muertes por Covid en la ciudad. "La gente tiene un cansancio social, pero imagínense nosotros, el personal médico, salir y ver las cervecerías llenas mientras trabajamos jornadas de doble turno".

Con respecto a los datos de las camas disponibles en la ciudad, relató cómo es el proceso en el Hospital Matera: "Nosotros no tenemos acceso a los números que va viendo la Provincia, solo los de la municipalidad. Cargamos cada cuatro veces al día los datos, cargamos datos que no se pueden modificar, porque va con nombres de los pacientes. De Provincia no tenemos devolución, informamos dos veces por día de forma directa con el número total de pacientes que tenemos".

Casella comentó que el área de terapia intensiva del Matera está completa y que datos como el número de contagios reportado este martes, activa una serie de medidas dentro del centro de salud, porque se prevé la llegada de más pacientes.

"Tenemos 546 casos (nuevos en la ciudad) ya tenemos que pensar que en 10 o 15 días va a haber entre 40 o 50 pacientes con neumonía bilateral y muchos van a necesitar ingresar en terapia intensiva y no sé si yo voy a tener dónde atenderlos", dijo.

Agregó que desde el Matera no han visto una disminución de los casos a los que hacen seguimiento telefónico, que ubicó en una constante de 200 personas.