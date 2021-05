La reacción de D'Onofrio: "Jamás hubiéramos pensado que podían tomar una decisión de este tipo"

Rodolfo D'onfrio, presidente de River, expresó su enojo por la negativa de Conmebol a la inclusión de dos arqueros para los partidos de Copa Libertadores, en medio del brote de coronavirus que sufrió el plantel del Millonario en los últimos días.

"Sorprendido. Jamás hubiéramos pensado que podían tomar una decisión de este tipo. Hicimos una presentación donde aclaramos perfectamente por qué consideramos que se puede sustituir al arquero en cualquier momento de la competencia. Hay un artículo que habla de lesión grave. Consideramos que el Covid como lesión grave. Tenemos 18 jugadores de campo y tres arquero. Pusimos los 32 jugadores con cuatro arqueros profesionales, que se contagiaron. Lo que pedimos es sustituirlos", expresó el mandatario en una entrevista con ESPN.



Por otra parte, D'Onofrio dijo que "con el Covid no tenés idea a qué profundidad puede llegar" y recordó el episodio de Ezequiel Centurión, uno de los primeros casos que tuvo River en 2020: "Apareció con secuelas y estuvo entre 20 y 30 días sin practicar".

Además, el presidente de River aseguró no sacaban provecho al incluir a Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez: "La sustitución es permanente y es lo que estamos planteando. No planteamos una ventaja, que nos dejen poner un arquero de alto nivel. La seriedad de la Copa Libertadores exige que los equipos estén con un arquero. Es otro tipo de entrenamiento".



El mandatario también puso como ejemplo un caso de la Confederación Asiática, que River citó en su escrito ante Conmebol. "A un equipo de Arabia Saudita le dieron autorización para sustituir a dos arqueros para la Champions League asiática porque tenían Covid, con el argumento de que la competencia no sea desnaturalizada ni perjudicada. Pregunto, ¿no estamos perjudicando?", expresó. Y añadió: "¿Sabés cuándo River jugó con un arquero que era de campo? En 1909, con fútbol amateur".

A su vez, D'Onofrio afirmó que no están "pidiendo un favor" y que les correspondía la autorización por los dos arqueros: "Lo dice el reglamento de Conmebol. Tenemos la desgracia de que los cuatro arqueros. Es una lesión. Tiene que ver con algo que consideramos grave. Si es grave, se define como enfermedad. No hace falta que le explique a quienes tomaron la decisión que este virus puede terminar en cualquier cosa". Por último, también dijo que aún no pidieron reprogramar el duelo con Fluminense, de la sexta fecha.

D'Onofrio explicó por qué River no aceptó las vacunas que consiguió Conmebol

Rodolfo D'Onofrio explicó que no aceptaron las vacunas Sinovac de Conmebol. "Primero, no garantizaba un plan para la aplicación de la segunda dosis. Segundo, podía tener efectos y consecuencias para el partido con Aldosivi, que para nosotros era clave", afirmó en ESPN.

"Por otra parte, no evita el contagio. Y algo más importante, tampoco se hubiera contado con los anticuerpos. Por eso River no se dio la vacuna. Si vamos a hacer una pretemporada, trataremos que se puedan dar la vacuna que no se pueden dar acá por edad. En Argentina no está aprobada la vacuna", sentenció.

River le hará contrato a Alan Leonardo Díaz

Rodolfo D'Onofrio aseguró que el Millonario le hará contrato a Alan Leonardo Díaz, arquero suplente de la Reserva que saltó a la Primera de urgencia y brilló en el Superclásico contra Boca. "Sin dudas, demostró que tiene todas las capacidades. Estaba previsto y ahora obviamente es un grito de toda la gente de River. Si lo dice el Pato Fillol, es palabra más que suficiente. Va a ocurrir, que los hinchas de River se queden tranquilos".

Fuente: TyC