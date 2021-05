"Volver a fase 3 no fue una decisión alocada del Municipio"

El intendente Héctor Gay habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la vuelta a la fase 3 en la ciudad, y aseguró que "tenemos que ser cautos con esto y no festejarlo como un gol, y lo primero que hay que decir es que la situación sigue siendo muy compleja, esto no significa que debamos relajarnos".

"El tema de las fases es simplemente una herramienta que tiene el Gobierno de la Provincia para determinar qué actividades se desarrollan y cuáles no. Lo que hay que dejar en claro es que no fue una decisión alocada del Municipio, acá hay una sola fuente de datos", indicó.

En esa misma línea, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal sostuvo que "a mitad de semana analizamos esos datos, comparamos y vimos que estaban las condiciones para volver a fase 3. Eso lo plasmamos en un documento y se lo mandamos al Gobierno".

Respecto de las críticas de la oposición, en especial al concejal Carlos Quiroga, quien aseguró que la información presentada por la comuna "es falsa", contó que "cada cual opina lo que quiere, el Ministro -Gollán- vino, recorrió hospitales, es un hombre grande, muy compenetrado, y los datos no los dimos nosotros, son los que tiene la propia Provincia".

"Se evalúa dos semanas para esto y los números de los 14 días estaban para fase 3. Lo único que nos llamó la atención es que se difundiera esto un sábado, lo cual no es habitual, pero el resto no. De todos modos, esto no quita que dentro de 15 días podamos volver a tener un cambio de fase si la situación empeora, en el mundo es así. Ahora se recurre a eso, restricciones y levantamientos", explicó.

"Los hospitales más complicados son los públicos, pero no todos están saturados, sino no tendríamos los números que registra Provincia. Los datos que toma son los que tienen los mismos hospitales".

"Este no es un tema político, nosotros siempre dijimos que el manejo de la pandemia tiene que ser equilibrado, nadie discute que la salud es lo más importante, pero salud y trabajo tenemos que abordarlos de manera urgente".

"Yo consulto todas las semanas con médicos y especialistas. Voy al Municipal todas las semanas y veo la situación, hay muchos médicos que me dicen que hay que cerrar todo como el año pasado. Pero te reunís con lugares ligados a Educación o Gastronomía y quieren abrir todo. En el medio está la autoridad que tiene que resolver con el mayor equilibrio posible".

Presencialidad. "La situación es dinámica, semana a semana cambia. Esta fue una decisión de la Dirección General de Escuelas. El sábado yo me puse en contacto con las autoridades educativas que son las que tienen que anunciarlo, y efectivamente la Provincia lo dispuso el sábado".

"Todo es muy dinámico, ahora hubo una resolución de la semana pasada en la cual cuando se va a fase 2 el mínimo de permanencia tiene que ser 15 días. De fase 3 a 2 no porque puede haber un agravamiento súbito y eso cambia".

Dichos de Dichiara. "Lo primero que tengo que decir es que está en todo su derecho de opinar, porque sabe perfectamente que en esto de tomar decisiones siempre hay gente a favor y gente en contra. El mismo lo vio el año pasado cuando tomó una decisión y fue cuestionado por los vecinos de Bahía Blanca. El hilo es muy delgado, en este caso Provincia toma la decisión viendo los números, a algunos le puede gustar y a otros no. Es imposible que todo el mundo tenga una sola opinión".

"Frente a esta cuestión en la que alguno dice una cosa y otro dice otra, están los datos. No sería extraño que si la situación empeora, en 15 días nos vuelvan a bajar de fase, en el mundo se están manejando así".