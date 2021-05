"No entiendo por qué Provincia habilitó la fase 3 en Bahía"

Después de que desde Provincia evaluaran el informe epidemiológico enviado por el Municipio y definieran finalmente colocar a Bahía Blanca nuevamente en fase 3, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, se mostró molesto ante la decisión y cuestionó el manejo de los números de la pandemia.

“No es nada personal, ni contra alguien en particular. Me parece que tenemos que tener más o menos las mismas actitudes, un poco de empatía por el otro, dejar la política de lado”, comentó el funcionario en diálogo con el programa La Mesa Dominguera.

“Ya cuando se empieza a tocar a la salud de la población de Monte Hermoso, después del enorme esfuerzo personal, grupal y político que se ha hecho, obviamente uno tiene derecho a opinar. Bahía para nosotros es una ciudad emblema, es la que más impacta en todos los que estamos alrededor”, destacó.

Y agregó: “Cuando ves que no estamos trabajando conjuntamente y no se toman las medidas que corresponden, uno se cansa. Bahía están fase 2 y las canchas de futbol 5 explotan, todos los gimnasios funcionan”.

En ese sentido, el dirigente peronista mencionó preocupado que “si hoy se necesita una cama del Hospital Penna, que es Interzonal, de todos, no hay una sola para cuidar a un vecino montehermoseño”.

“No me voy a callar más, hice mucho esfuerzo para llegar al momento en el que está Monte. No quiero tener más muertos. Acá no es compatible la economía con la salud, hay que decidir qué hacemos hasta que terminamos de vacunar a toda la gente”, aseveró.

Por último, consultado por los motivos que cree que tuvo el Gobierno bonaerense en habilitar el cambio de fase, Dichiara apuntó: “Para mí tiene que haber un error en los números, no lo entiendo. Los propios médicos de Bahía dicen que están eligiendo a quién le ponen un respirador y a quién no. Esta no es una decisión de cómo hacer un cordón cuneta, es cómo salvarle la vida a la gente”.