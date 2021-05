"En el Hospital Municipal no vimos nunca una disminución en internación y consulta"

La doctora Graciela González Prieto, del Hospital Municipal, habló esta mañana con el equipo del programa "Una buena razón", emitido por LA BRÚJULA 24 y dijo que "nosotros no vimos nunca una disminución en casos de internación y consulta".

La palabra de la profesional se da luego del informe oficial que daba cuenta de una merma del 20 por ciento en la ocupación de camas de terapia Covid en la ciudad. "Nuestros servicios siguen entre el 90 y 100 por ciento de ocupación, Terapia Intensiva entre el 88 y 90", apuntó.

Y aseguró que "donde fluctúa un poco más la consulta es en la guardia, dependiendo la hora, pero en ninguno de los días ha sido menor a 6 o 7 pacientes. Y las ambulatorias, en tanto, tampoco han bajado, siempre se mantienen entre 90 y 100 personas por día".

Por otra parte, consultada respecto de la situación en torno a los respiradores, dijo que "tenemos respiradores suficientes, y afortunadamente no tuvimos problemas con la provisión de oxígeno".

"De todas maneras, lo que siempre remarcamos es que disponer de más camas o respiradores no tiene sustento con el personal entrenado para su uso. No sirve de nada que montemos un hospital de campaña en la puerta si no tenemos el recurso humano que lo va a atender", aseveró.