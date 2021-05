Tras el banderazo de Olimpo, piden colaboración a los clubes para evitar aglomeraciones

A través de un comunicado, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) le solicitó a dirigentes de los clubes desalentar cualquier tipo de manifestación masiva de sus hinchas, haciendo alusión al banderazo llevado a cabo por los simpatizantes de Olimpo en la previa al duelo ante Villa Mitre.

"Las concentraciones de gente no hacen más que agravar la coyuntura. Las imágenes que hemos visto este fin de semana con los banderazos de Olimpo en Bahía Blanca y de Rosario Central, por mas que no sea en ámbito de la Provincia de Buenos Aires, no ayudan para nada. Necesitamos la colaboración de todos para salir adelante en el peor momento sanitario de nuestra historia”, sostuvo Gustavo Gómez, Director Ejecutivo del órgano provincial.

"Les pido responsabilidad a los pocos autorizados por cada club para presenciar los partidos. Distanciamiento, cumplimiento de protocolos y buena conducta, que implica no incitar a la violencia ni generar tumultos”, agregó Gómez.

(Video: Canal 7 y foto: La Nueva)