Carlos Ferguson, el mayor investigador del fenómeno OVNI en Argentina

Tal vez casualidad, tal vez no. Lo que es cierto es que en el último año atravesado por la pandemia de Coronavirus, en un gesto inédito y con motivaciones no demasiado claras, el Pentágono -la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos- ha dado a conocer videos, desclasificado documentos y avalado publicaciones de terceros sobre el fenómeno OVNI dando certeza de que lo que allí se lee o se ve "no se puede explicar".

Por si fuera poco, hace algunas horas, en un hecho confuso, los integrantes de la nave SpaceX que despegó el pasado 23 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, recibieron un alerta por parte del Comando Espacial de los Estados Unidos: estaban a punto de colisionar con un "objeto". Esto no ocurrió y luego se atribuyó el hecho a un ¿error de información? Hubo más. A 12 minutos del despegue, la cápsula Dragon se separó del cohete que la impulsa: en ese instante un pequeño objeto circular fue captado en video entre esas dos sesiones.

En una escalada informativa y oficial sin precedentes, se sumaron las declaraciones de recientes ex funcionarios de la Casablanca confirmando que existe una tecnología superior y que en junio habrá más novedades. Una escena inquietante y fascinante a la vez.

Qué mejor, entonces, para despejar interrogantes y plantear otros nuevos, que invitar hoy 30 de abril a las 19.30 horas en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] al mayor especialista de la Argentina en el fenómeno OVNI, Carlos Ferguson: el primer investigador civil de la Comisión Oficial de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina de 2011 a 2017.

En tono enigmático el propio Ferguson lleva a reflexionar: "estamos ante un fenómeno real y la sigla OVNI es la correcta. ¿Estamos ante un preludio? Todo parece indicar que sí".